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В культурном центре «Эрмитаж-Урал» 17 июня пройдет открытая экскурсия «Золотой век искусства Фландрии»

УрБК, Екатеринбург, 16.06.2025. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) 17 июня состоится открытая экскурсия «Золотой век искусства Фландрии». Мероприятие начнется в 18.30 по адресу ул. Вайнера, 11, сообщает пресс-служба музея.

Заведующая сектором зарубежного искусства ЕМИИ Дарья Черкасова познакомит ценителей искусства с жизнью Антверпена XVII века и расскажет об интеллектуальной и гуманистической среде, сложившейся в этом крупном художественном центре Европы. Кроме того, на экскурсии участники познакомятся с главными шедеврами живописи и декоративно-прикладного искусства эпохи барокко, а также узнают о культуре коллекционирования того времени.

В культурном центре «Эрмитаж-Урал» 17 июня пройдет открытая экскурсия «Золотой век искусства Фландрии»

Выставка «Золотой век искусства Фландрии. Кабинеты редкостей эпохи Питера Пауля Рубенса» открылась в этой локации весной. В составе экспозиции представлено 100 произведений из коллекции Государственного Эрмитажа — живопись, графика, скульптура, глиптика, образцы шпалерного ткачества, тисненые кожи, художественное серебро, резная кость, представляющие необычайный расцвет фламандской художественной культуры.

В культурном центре «Эрмитаж-Урал» 17 июня пройдет открытая экскурсия «Золотой век искусства Фландрии»

Напомним, в 2021 году культурный центр «Эрмитаж-Урал» стал спутником Государственного Эрмитажа после реконструкции, которую выполнила компания «Атомстройкомплекс». Теперь один из главных музеев страны регулярно привозит на Урал тематические выставки. Представляемые в их рамках предметы искусства требуют особых условий экспонирования, которые теперь может обеспечить обновленный корпус ЕМИИ на ул. Вайнера, 11.
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