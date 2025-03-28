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Вчера, 14:59

Российские туроператоры приостановили продажи туров в Иран и Израиль

УрБК, Москва, 16.06.2025. Российские туроператоры приостановили продажи туров в Иран и Израиль по рекомендациям Минэкономразвития и МИД РФ, сообщает Российский союз туриндустрии (РСТ).

Ведомства также призвали россиян отказаться от поездок в Иран и Израиль до улучшения обстановки. Туркомпании отметили, что данные направления не являются массовыми, поэтому отмен уже забронированных туров немного.

Также туроператоры сообщили, что на данный момент в указанных странах находится небольшое количество туристов из России. Принимающие компании поддерживают с ними связь и следят за их безопасностью.
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