Российские туроператоры приостановили продажи туров в Иран и Израиль

УрБК, Москва, 28.03.2025. Информация о массовой отмене в России туров в Таиланд и закрытии аэропортов в этой стране не ...28.02.2020 Российские туроператоры потеряли 27 млрд рублей из-за коронавируса
УрБК, Москва, 28.02.2020. Общие потери турбизнеса РФ из-за закрытия ряда направлений в связи с эпидемией коронавируса ...27.02.2020 Ростуризм рекомендовал прекратить продажу туров в Италию, Южную Корею и Иран
УрБК, Москва, 27.02.2020. Федеральное агентство по туризму рекомендует туроператорам приостановить продажу туров в ...20.11.2012 Уральские турфирмы приостановили продажи туров в Израиль
УрБК, Екатеринбург, 20.11.2012. Туристические компании Екатеринбурга приостановили продажи туров в Израиль. Причиной ...01.02.2011 Туроператоры за 2 месяца могут потерять до 500 тысяч долларов каждый из-за беспорядков в Египте
От массовых аннулирований туров в Египет российские туроператоры подсчитывают потери, сообщила пресс-секретарь ...