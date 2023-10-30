РСТ: Российские туристы пока не аннулируют забронированные туры в Дагестан

УрБК, Москва, 23.06.2023. На долю Турции приходится от 35% до 65% зарубежных туров, которые приобретают россияне. ...30.06.2016 Некоторые екатеринбуржцы аннулируют туры в ожидании открытия Турции
УрБК, Екатеринбург, 30.06.2016. Туристические компании Екатеринбурга фиксируют первые отказы клиентов от ранее ...18.06.2013 Русские туристы начали отказываться от экскурсий в Стамбул
Бронирование в гостиницах Стамбула снизилось на 50 %, русские туристы наряду с другими отказываются посещать этот ...19.12.2011 Сертификат эксплуатанта ОАО «Авиалинии Дагестана» аннулирован
УрБК, Москва, 19.12.2011. Федеральная служба воздушного транспорта аннулировала действие сертификата эксплуатанта ОАО ...01.02.2011 Туроператоры за 2 месяца могут потерять до 500 тысяч долларов каждый из-за беспорядков в Египте
От массовых аннулирований туров в Египет российские туроператоры подсчитывают потери, сообщила пресс-секретарь ...