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30.10.2023

РСТ: Российские туристы пока не аннулируют забронированные туры в Дагестан

УрБК, Москва, 30.10.2023. Российский союз туриндустрии (РСТ) сообщил, что воскресные события в аэропорту Махачкалы не привели к отказу туристов от посещения республики. Аннуляций забронированных ранее туров пока не фиксируется, сообщает «Прайм».

Отметим, что после беспорядков аэропорт столицы Дагестана временно перестал обслуживать рейсы.

«Обстановка на кавказских курортах остается спокойной. Все организованные туристы, не улетевшие вчера из Махачкалы из-за событий в аэропорту, размещены в гостиницах или отправлены домой через соседние аэропорты. Информации об аннуляции забронированных туров пока нет», — отмечают представители РСТ.

Председатель регионального союза туриндустрии СКФО гендиректор компании «Магтур» Умар Айдинов сообщил, что загрузка на всех курортах Северного Кавказа сейчас высокая — больше всего отдыхающих в Кавминводах, много туристов в Карачаево-Черкесии, на Домбае, в отелях Владикавказа и курортов Дагестана практически нет мест.
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