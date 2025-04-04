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Вчера, 10:28

РСПП: В России ожидается переток средств со вкладов на фондовый рынок

УрБК, Москва, 16.06.2025. В России в ближайшие один-два года ожидается переток средств с банковских вкладов на фондовый рынок. Об этом заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, сообщает ТАСС.

По словам А. Шохина, несмотря на то, что на данный момент фондовый рынок не дает такой доходности, как банковская система, в связи со снижением инфляции и ожидаемым понижением ключевой ставки до 13-15%, его инструменты начнут работать в ближайшие годы. Для этого следует провести подготовку, чтобы иметь привлекательные предложения для населения.

А. Шохин также подчеркнул, что не может быть и не будет принудительной конвертации сбережений в акции, однако наличие выгодного для клиентов набора инструментов поможет через год-два найти ресурс для привлечения инвестиций.
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