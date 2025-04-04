РСПП: В России ожидается переток средств со вкладов на фондовый рынок

УрБК, Москва, 04.04.2025. Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) ожидает снижения ключевой ставки ЦБ ...

РСПП рассчитывает на снижение ключевой ставки во втором полугодии

Ставки по банковским депозитам в России продолжают снижаться ...

Доходность вкладов вдвое ниже инфляции

УрБК, Екатеринбург, 21.02.2020. Свердловскую область посетит президент Российского союза промышленников и ...

Александр Шохин примет участие в работе годового собрания Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей

Доля иностранных инвестиций в фондовый рынок РФ снизилась вдвое

УрБК, Екатеринбург, 21.10.2015. Иностранные инвесторы вдвое сократили свои вложения в российский фондовый рынок. Об ...