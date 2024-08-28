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Екатеринбург возглавил рейтинг городов с самой низкой монополизацией рынка новостроек

УрБК, Екатеринбург, 11.06.2025. Екатеринбург занял первое место среди крупных городов РФ, где отмечается самый низкий уровень монополизации рынка новостроек. Об этом говорится в исследовании сервиса «Циан. Аналитика».

Эксперты проанализировали долю пяти крупнейших застройщиков в структуре сделок в городах РФ за прошедшие месяцы 2025 года. Самые лучшие показатели оказались у Екатеринбурга (32%), Новосибирска (39%), Владивостока (40%), Уфы (41%), Нижнего Новгорода (46%) и Тюмени (49%).

В целом по стране уровень монополизации рынка за 12 месяцев снизился на 3 п. п., до 64%. В Екатеринбурге показатель уменьшился на 6 п. п.
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