Екатеринбург возглавил рейтинг городов с самой низкой монополизацией рынка новостроек

УрБК, Екатеринбург, 11.06.2025. Екатеринбург занял первое место среди крупных городов РФ, где отмечается самый низкий уровень монополизации рынка новостроек. Об этом говорится в исследовании сервиса «Циан. Аналитика».



Эксперты проанализировали долю пяти крупнейших застройщиков в структуре сделок в городах РФ за прошедшие месяцы 2025 года. Самые лучшие показатели оказались у Екатеринбурга (32%), Новосибирска (39%), Владивостока (40%), Уфы (41%), Нижнего Новгорода (46%) и Тюмени (49%).



В целом по стране уровень монополизации рынка за 12 месяцев снизился на 3 п. п., до 64%. В Екатеринбурге показатель уменьшился на 6 п. п.