Екатеринбург возглавил рейтинг городов с самой низкой монополизацией рынка новостроек

УрБК, Екатеринбург, 11.06.2025. Екатеринбург занял первое место среди крупных городов РФ, где отмечается самый низкий ...22.08.2024 Екатеринбург вошел в топ-3 городов России с самой низкой монополизацией рынка новостроек
УрБК, Екатеринбург, 22.08.2024. Екатеринбург занял третье место среди крупных городов РФ, где отмечается самый низкий ...15.07.2024 Екатеринбург выпал из топ-3 городов по числу сделок на рынке новостроек
УрБК, Екатеринбург, 15.07.2024. За последние два года на рынке новостроек Екатеринбурга в среднем совершалось 2 тыс. ...03.11.2023 Челябинск возглавил рейтинг городов РФ по годовому росту стоимости «квадрата» жилья на вторичном рынке
УрБК, Челябинск, 03.11.2023. В Челябинске средняя стоимость квадратного метра недвижимости на вторичном рынке в октябре ...06.07.2023 Застройщики устремились в Екатеринбург
На первичном рынке жилья города заметно усилилась конкуренция ...