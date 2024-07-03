В Екатеринбурге медсестра перечислила мошенникам более 6,5 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 11.06.2025. В Екатеринбурге медсестра одного из медицинских центров 1959 г. р. перевела на счета мошенников 6 млн 515 тыс. руб., сообщает городское отделение по связям со СМИ УМВД.



По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».



Потерпевшая сообщила, что первоначально ей поступил звонок от незнакомой женщины, представившейся начальником отдела кадров. Та проинформировала пострадавшую о подозрительных операциях по ее банковской карте. Далее потерпевшей позвонил человек, назвавшийся представителем ФСБ, который заявил, что необходимо срочно защитить денежные средства, переведя их на специальные защищенные счета. Затем он перевел разговор на сотрудника, якобы представителя Службы безопасности Центробанка.