В Екатеринбурге медсестра перечислила мошенникам более 6,5 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 03.07.2024. В Екатеринбурге инструктор по спорту перевел мошенникам 3 млн 150 тыс. руб. Мужчину ...25.06.2024 В Екатеринбурге программист завода после звонка лжесотрудников «Госуслуг» перевел на «безопасные счета» около 2 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 25.06.2024. В Екатеринбурге программист завода после звонка лжесотрудников портала «Госуслуги» ...14.03.2023 В Екатеринбурге пенсионерка перевела аферистам 4 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 14.03.2023. В Екатеринбурге в отдел полиции № 7 обратилась 88-летняя жительница с заявлением о том, ...29.07.2021 Жительница Екатеринбурга перевела мошенникам через QIWI-кошелек более 2,7 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 29.07.2021. В Екатеринбурге местная жительница перечислила на счета телефонных мошенников более 2,7 ...11.02.2021 Жительница Екатеринбурга перевела лжесотрудникам банка почти 2,5 млн рублей заемных средств
УрБК, Екатеринбург, 11.02.2021. Жительница Екатеринбурга перевела предполагаемым мошенникам 2 млн 496 тыс. руб., взятых ...