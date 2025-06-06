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В культурном центре «Эрмитаж-Урал» 14 июня состоится концерт в стиле барокко «Музыка эпохи. Эпоха в музыке»

УрБК, Екатеринбург, 10.06.2025. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) 14 июня пройдет концерт в стиле барокко «Музыка эпохи. Эпоха в музыке». Мероприятие начнется в 14.00 по адресу ул. Вайнера, 11, сообщает пресс-служба музея.

Концерт пройдет в рамках выставки «Кабинеты редкостей эпохи Питера Пауля Рубенса. Золотой век фламандского искусства». Ведущая программы, сотрудник научно-просветительского отдела ЕМИИ Татьяна Помазуева отмечает, что искусство барокко очень многогранно. И одним из важных принципов его эстетики является острота контрастов, причудливость их сочетаний.

«В музыке XVII столетия мы слышим противопоставление жизненного, земного (такова жанрово-танцевальная и изобразительная музыка Антонио Вивальди, Луи Клода Дакена, Жан-Филиппа Рамо) и духовного, религиозного (церковные кантаты и оратории Дитриха Букстехуде, «Страсти по Матфею» и «Высокая» месса Иоганна Себастьяна Баха). Музыка эпохи барокко столь притягательна, что многие выдающиеся современные композиторы — Сергей Прокофьев, Дмитрий Шостакович, Альфред Шнитке, Георгий Свиридов, Родион Щедрин — создавали сочинения в стиле XVII века, используя жанры барочной музыки: пассакалию, прелюдию и фугу, токкату, гавот», — отмечает Татьяна Помазуева.

Поэтому программа концерта, который в эту субботу пройдет в Екатеринбурге, включает инструментальные произведения не только великих мастеров прошлого (Антонио Вивальди, Марена Маре, Иоганна Себастьяна Баха, Арканджело Корелли, Фрица Крейслера), но и наших современников: Альфреда Шнитке и Карла Дженкинса.

В концерте принимают участие лауреаты всероссийских и международных конкурсов Валерий Аверин (альт), Ольга Дудина (фортепиано), Анна Поварницына (скрипка), Евгения Катаева (альт).

Напомним, в 2021 году культурный центр «Эрмитаж-Урал» стал спутником Государственного Эрмитажа после реконструкции, которую выполнила компания «Атомстройкомплекс». Теперь один из главных музеев страны регулярно привозит на Урал тематические выставки. Представляемые в их рамках предметы искусства требуют особых условий экспонирования, которые теперь может обеспечить обновленный корпус ЕМИИ на ул. Вайнера, 11.

Выставка «Золотой век искусства Фландрии. Кабинеты редкостей эпохи Питера Пауля Рубенса» открылась в этой локации 2,5 месяца назад. В составе экспозиции представлено 100 произведений из коллекции Государственного Эрмитажа — живопись, графика, скульптура, глиптика, образцы шпалерного ткачества, тисненые кожи, художественное серебро, резная кость, представляющие необычайный расцвет фламандской художественной культуры.
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