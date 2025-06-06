В культурном центре «Эрмитаж-Урал» 14 июня состоится концерт в стиле барокко «Музыка эпохи. Эпоха в музыке»

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В культурном центре «Эрмитаж-Урал» 7 июня пройдет лекция «Образ ученого в западноевропейском изобразительном искусстве»

УрБК, Екатеринбург, 06.06.2025. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) 7 июня состоится лекция ...

В культурном центре «Эрмитаж-Урал» 24 мая пройдет экскурсия «Созвездие имен: Антонис Ван Дейк и Франс Франкен Младший»

УрБК, Екатеринбург, 22.05.2025. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) 24 мая, в субботу состоится ...

В культурном центре «Эрмитаж-Урал» 22 мая состоится лекция о творчестве Питера Пауля Рубенса «Король художников и художник королей»

УрБК, Екатеринбург, 21.05.2025. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) 22 мая пройдет лекция ...

В культурном центре «Эрмитаж-Урал» 20 мая пройдет медиация ко дню рождения фламандского живописца Якоба Йорданса

УрБК, Екатеринбург, 19.05.2025. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) 20 мая в 18.30 пройдет ...

В культурном центре «Эрмитаж-Урал» в праздники пройдут мероприятия в рамках выставки «Золотой век искусства Фландрии. Кабинеты редкостей эпохи Питера Пауля Рубенса»

УрБК, Екатеринбург, 07.05.2025. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) в праздничные дни состоятся ...