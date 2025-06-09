Свердловский суд взыскал с маркетплейса более 176 тыс. рублей за некомплект

Материалы по теме

Новоуральский суд взыскал с онлайн-университета более 278 тыс. рублей за неоказание образовательных услуг

УрБК, Екатеринбург, 30.05.2025. Новоуральский городской суд взыскал с онлайн-университета Urban более 278 тыс. руб. за ...

В Екатеринбурге суд обязал Ozon выплатить покупателю неисправной духовки более 100 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 16.08.2024. В Екатеринбурге суд обязал маркетплейс Ozon (ООО «Интернет Решения») выплатить 110 тыс. ...

Свердловчанин отсудил у компании «ТЕРРА» более 490 тыс. рублей за неисправный электроприбор

УрБК, Екатеринбург, 15.07.2024. Житель Свердловской области отсудил у ООО «ТЕРРА» более 490 тыс. руб. за неисправный ...

Сеть DNS выплатит жителю Каменска-Уральского 140 тыс. рублей за некачественный компьютер

УрБК, Екатеринбург, 31.10.2018. Красногорский районный суд Каменска-Уральского взыскал с ООО «ДНС-Ритейл» (до ...

За некачественные диваны житель Лесного взыскал с «Арт Мебель Групп» 151 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 09.06.2018. Житель Лесного через суд взыскал с ООО «Арт Мебель Групп» 151 тыс. руб. за два ...