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09.06.2025

Свердловский суд взыскал с маркетплейса более 176 тыс. рублей за некомплект

УрБК, Екатеринбург, 09.06.2025. Новоуральский городской суд взыскал с маркетплейса более 176 тыс. руб. за некомплект заказанного товара. Об этом сообщает официальный канал судов Свердловской области.

Было установлено, что в марте 2022 года Михаил С. приобрел на «Вайлдберриз» партию компьютеров общей стоимостью 192 тыс. 450 руб. Мужчина получил товар в пункте выдачи и забрал его без проверки. После вскрытия коробок он обнаружил отсутствие комплектующих к одному из компьютеров, без которых тот не мог быть использован по назначению. Затем мужчина обратился в пункт выдачи с претензией, а в полицию — с заявлением о краже.

Не дождавшись ответа на претензию, он обратился в Новоуральский городской суд с иском, требуя расторгнуть договор купли-продажи компьютеров, взыскать с ООО «Вайлдберриз» денежные средства за оплату товара, компенсацию морального вреда и штраф в размере 50% от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

Суд принял решение в пользу истца, взыскав в его пользу стоимость оплаченного товара в сумме 115 тыс. 470 руб., компенсацию морального вреда в сумме 2 тыс. руб., штраф за неисполнение требования потребителя в добровольном порядке — 58 тыс. 735 руб. Решение суда в законную силу пока не вступило.
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