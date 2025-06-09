Российский бюджет получит ранее не прогнозируемые доходы в размере 163 млрд рублей

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Кабинет министров Свердловской области сегодня согласовал проект закона о региональном бюджете на 2024 год и плановый ...