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09.06.2025

Российский бюджет получит ранее не прогнозируемые доходы в размере 163 млрд рублей

УрБК, Москва, 09.06.2025. Бюджет РФ в текущем году получит ранее не прогнозируемые доходы в размере 163,4 млрд руб. Такое заключение выдала Счетная палата России на проект поправок к закону о федеральном бюджете на 2025 год и плановый период 2026-2027 гг., который был принят в ноябре 2024 года, пишут «Ведомости».

Из ранее не прогнозируемых поступлений из прибыли ЦБ будет перечислено 149,7 млрд руб., от налога на доходы физлиц — 5 млрд руб., от отдельных административных штрафов — 5,3 млрд руб.

Отметим, что, согласно поправкам в бюджет, в 2025 году предусмотрено увеличение расходов на 829,2 млрд руб., до 42,3 трлн руб., и уменьшение доходов на 4,4%, до 38,5 трлн руб.
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