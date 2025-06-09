Российский бюджет получит ранее не прогнозируемые доходы в размере 163 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 24.12.2024. Депутаты Екатеринбургской городской думы одобрили в окончательном чтении проект бюджета ...12.12.2023 Гордума Екатеринбурга приняла бюджет города на 2024 год в первом чтении
УрБК, Екатеринбург, 12.12.2023. В ходе очередного, седьмого, заседания депутаты Екатеринбургской городской думы сегодня ...20.11.2023 Совет Федерации одобрил закон о формировании бюджета на три года
УрБК, Москва, 20.11.2023. Бюджетный комитет Совета Федерации поддержал закон о федеральном бюджете на 2024 год и ...17.11.2023 Госдума приняла бюджет РФ на 2024 год
УрБК, Москва, 17.11.2023. Госдума приняла в третьем чтении законопроект о федеральном бюджете России на 2024 год и ...26.10.2023 Прогнозируемые доходы бюджета Свердловской области в 2024 году составят 407,6 млрд рублей
Кабинет министров Свердловской области сегодня согласовал проект закона о региональном бюджете на 2024 год и плановый ...