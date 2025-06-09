В Екатеринбурге началось благоустройство парка 50-летия ВЛКСМ

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УрБК, Екатеринбург, 22.05.2024. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов на встрече с волонтерами федерального проекта ...

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