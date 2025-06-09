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09.06.2025

В Екатеринбурге началось благоустройство парка 50-летия ВЛКСМ

УрБК, Екатеринбург, 09.06.2025. В Екатеринбурге началось благоустройство парка 50-летия ВЛКСМ, который победил в прошлом году в голосовании по проекту «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС), получив более 100 тыс. голосов. Об этом сообщает департамент информполитики города.

Согласно плану благоустройства, территория обзаведется 9,1 тыс. кв. м асфальтовых тротуаров, 7,7 тыс. кв. м беговых дорожек с резиновым покрытием и 4,2 тыс. кв. м второстепенных песчаных дорожек.

В результате обновления в парке появятся функциональные зоны, среди которых: четыре входные группы, пять детских зон для детей разных возрастов, площадка с тренажерами, зона для воркаута, а также площадки для игры в теннис и волейбол.

Помимо этого, водоем, расположенный на территории парка, пройдет процедуру очистки от шлака и водорослей. Будет обустроено два новых похода к воде и смотровая площадка. Благоустройство парка включает в себя оборудование двух туалетных модулей, установку 79 камер видеонаблюдения и обустройство сети освещения протяженностью 8,3 тыс. м. Также в парке будет проведено озеленение, в процессе которого будет высажено 689 новых деревьев. Завершить работы планируется к ноябрю 2027 года.

Отметим, что благоустройство общественной территории реализуется в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни». Ранее сообщалось, что в голосовании за объект для благоустройства в нынешнем году Екатеринбургу нужно набрать еще 58 тыс. голосов для получения федерального финансирования проекта. Недостающее количество голосов нужно получить до 12 июня.
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