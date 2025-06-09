В Екатеринбурге началось благоустройство парка 50-летия ВЛКСМ

Администрация города объявила аукцион на проведение работ по благоустройству общественного пространства ...29.11.2024 В бюджет Екатеринбурга заложили средства на благоустройство парка 50-летия ВЛКСМ в 2025 году
УрБК, Екатеринбург, 29.11.2024. Благоустройство парка 50-летия ВЛКСМ в Екатеринбурге начнется в 2025 году. Об этом ...22.05.2024 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подтвердил планы по благоустройству парка 50-летия ВЛКСМ к 2025 году
УрБК, Екатеринбург, 22.05.2024. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов на встрече с волонтерами федерального проекта ...27.07.2022 На благоустройство летнего парка «Уралмаш» в Екатеринбурге выделят 6 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 27.07.2022. На выполнение проектно-изыскательских работ по благоустройству летнего парка «Уралмаш» ...04.05.2022 Преображенский парк лидирует в голосовании по выбору объектов благоустройства в Екатеринбурге
УрБК, Екатеринбург, 04.05.2022. В голосовании по выбору объектов благоустройства в Екатеринбурге приняли участие уже 52 ...