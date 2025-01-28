Парк 50-летия ВЛКСМ благоустроят к 2027 году

В Екатеринбурге объявлен
аукцион на благоустройство парка 50-летия Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодежи (ВЛКСМ) на ул. Ясной. Работы планируется выполнить до 1 ноября 2027 года. Об этом сообщил департамент информполитики города.
Ранее общественное пространство стало победителем в голосовании федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС) национального проекта «Инфраструктура для жизни». За его реконструкцию проголосовало большинство горожан. Парк является одним из старейших в городе и пользуется у екатеринбуржцев большой популярностью. Также он входит в перечень особо охраняемых природных территорий местного значения. Территория парка активно используется горожанами для отдыха с детьми и прогулок, занятий физкультурой учениками близлежащей школы.
Согласно плану реконструкции, на 14,3 га площади парка появится несколько функциональных зон: площадка с уличными тренажерами, зоны для воркаута и выгула собак, а также площадки для игры в теннис и баскетбол. Кроме того, здесь создадут четыре входные группы и пять детских зон. На территории парка будут обустроены 108 тыс. кв. м газонов и 9,7 тыс. кв. м асфальтовых, 6,9 тыс. кв. м резиновых и 4 тыс. кв. м песчаных дорожек.
Помимо этого, будет проведена расчистка расположенного на территории водоема. Работы пройдут на площади в 5,7 тыс. кв. м. Очистят 1,4 тыс. куб. м акватории, а 2,8 тыс. кв. м берега укрепят бутовым камнем. Также к воде обустроят два подхода и создадут смотровую площадку. Специалисты решат, в том числе, проблему подтопления территории.
Для удобства посетителей парк оборудуют двумя туалетными модулями, тридцатью камерами наблюдения и сетью освещения длиной 6,7 тыс. м. Зеленая зона парка будет включать в себя 689 деревьев, из них 133 ели, 157 берез, 54 липы и 568 кустарников. Вокруг зеленой зоны оборудуют беговую дорожку.
Работы планируется проводить в несколько этапов, каждый из которых будет финансироваться отдельно, чтобы снизить нагрузку на бюджет. На первый этап благоустройства было выделено
127 млн руб., из которых 75 млн руб. — из муниципального бюджета, а 52,3 млн руб. — из вышестоящих бюджетов. Общая сумма финансирования проекта составит 300 млн руб. Первый этап работ по благоустройству общественного пространства начнется ближе к лету, когда установится ясная погода.
Отметим, что благодаря программе ФКГС с 2017 года в городе было благоустроено 11 общественных пространств, включая сквер у Оперного театра, набережную Исети от ул. Малышева до ул. Куйбышева, Зеленую рощу и другие. В 2026 году планируется завершить работы по обновлению летнего парка «Уралмаш» — победителя голосования в 2023 году. Также недавно был завершен
первый этап голосования за новый объект для благоустройства. Своим мнением поделились более 25 тыс. жителей города, что в 2,5 раза больше, чем в прошлом году.Фото предоставлено пресс-службой администрации Екатеринбурга