Парк 50-летия ВЛКСМ благоустроят к 2027 году

УрБК, Екатеринбург, 17.03.2025. В Екатеринбурге объявлен аукцион на благоустройство парка 50-летия Всесоюзного ...

В Екатеринбурге объявили аукцион на благоустройство парка 50-летия ВЛКСМ

Екатеринбург нашел деньги на первый этап благоустройства данной территории ...

В Екатеринбурге при голосовании за благоустройство общественных пространств в 2025 году больше всего голосов набрал парк 50-летия ВЛКСМ

УрБК, Екатеринбург, 03.05.2024. В Екатеринбурге в результате голосования за общественные пространства, претендующие на ...