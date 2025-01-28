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В Екатеринбурге объявили аукцион на благоустройство парка 50-летия ВЛКСМ

УрБК, Екатеринбург, 17.03.2025. В Екатеринбурге объявлен аукцион на благоустройство парка 50-летия Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодежи (ВЛКСМ) на ул. Ясной. Работы по контракту должны быть выполнены до 1 ноября 2027 года. Об этом сообщает департамент информполитики города.

Общественное пространство ранее победило в городском голосовании в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС). За реконструкцию парка проголосовало большинство екатеринбуржцев. Согласно плану по благоустройству, на площади 14,3 га будет создано несколько функциональных зон, включая площадки для выгула собак и зону для воркаута. Также в этом месте планируется провести работы по очистке водоемов.

Напомним, что на первый этап работ было выделено 127 млн руб. Из них 75 млн руб. — из муниципального и 52,3 млн руб. — из вышестоящих бюджетов.

Предполагается, что работы по обновлению парка 50-летия ВЛКСМ начнутся ближе к лету текущего года, когда установится достаточно теплая погода. Данный парк является одним из крупнейших в Екатеринбурге. Он входит в перечень особо охраняемых природных территорий местного значения и пользуется большой популярностью у горожан. Его открыли в октябре 1968 года на месте бывших торфоразработок.
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