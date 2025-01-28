В Екатеринбурге объявили аукцион на благоустройство парка 50-летия ВЛКСМ

Екатеринбург нашел деньги на первый этап благоустройства данной территории ...

В Екатеринбурге на первый этап благоустройства парка 50-летия ВЛКСМ выделено 127 млн руб. Из них 75 млн руб. — из ...

В Екатеринбурге на первый этап благоустройства парка 50-летия ВЛКСМ выделено 127 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 29.11.2024. Благоустройство парка 50-летия ВЛКСМ в Екатеринбурге начнется в 2025 году. Об этом ...

В бюджет Екатеринбурга заложили средства на благоустройство парка 50-летия ВЛКСМ в 2025 году

В Екатеринбурге при голосовании за благоустройство общественных пространств в 2025 году больше всего голосов набрал парк 50-летия ВЛКСМ

УрБК, Екатеринбург, 03.05.2024. В Екатеринбурге в результате голосования за общественные пространства, претендующие на ...