В Екатеринбурге на первый этап благоустройства парка 50-летия ВЛКСМ выделено 127 млн рублей

Материалы по теме

В бюджет Екатеринбурга заложили средства на благоустройство парка 50-летия ВЛКСМ в 2025 году

УрБК, Екатеринбург, 29.11.2024. Благоустройство парка 50-летия ВЛКСМ в Екатеринбурге начнется в 2025 году. Об этом ...

В Екатеринбурге началось голосование за объекты для благоустройства в 2025 году

В Екатеринбурге началось голосование за объекты для благоустройства в 2025 году в рамках федерального проекта ...

В Екатеринбурге началось голосование за объекты для благоустройства в 2025 году

УрБК, Екатеринбург, 18.03.2024. В Екатеринбурге началось голосование за объекты для благоустройства в 2025 году в ...

В Екатеринбурге выбрали эскизный проект для благоустройства парка имени 50-летия ВЛКСМ

УрБК, Екатеринбург, 15.03.2021. Администрация Екатеринбурга подвела итоги голосования горожан по выбору эскизного ...

Власти Екатеринбурга запустили голосование по выбору проекта реконструкции парка имени 50-летия ВЛКСМ

УрБК, Екатеринбург, 18.02.2021. Администрация Екатеринбурга запустила голосование по выбору концепции благоустройства ...