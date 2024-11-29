В Екатеринбурге на первый этап благоустройства парка 50-летия ВЛКСМ выделено 127 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 28.01.2025. В Екатеринбурге на первый этап благоустройства парка 50-летия ВЛКСМ выделено 127 млн ...29.11.2024 В бюджет Екатеринбурга заложили средства на благоустройство парка 50-летия ВЛКСМ в 2025 году
УрБК, Екатеринбург, 29.11.2024. Благоустройство парка 50-летия ВЛКСМ в Екатеринбурге начнется в 2025 году. Об этом ...15.03.2021 В Екатеринбурге выбрали эскизный проект для благоустройства парка имени 50-летия ВЛКСМ
УрБК, Екатеринбург, 15.03.2021. Администрация Екатеринбурга подвела итоги голосования горожан по выбору эскизного ...18.02.2021 Власти Екатеринбурга запустили голосование по выбору проекта реконструкции парка имени 50-летия ВЛКСМ
УрБК, Екатеринбург, 18.02.2021. Администрация Екатеринбурга запустила голосование по выбору концепции благоустройства ...19.10.2020 Жителей Екатеринбурга приглашают принять участие в онлайн-опросе о благоустройстве парка имени 50-летия ВЛКСМ
УрБК, Екатеринбург, 19.10.2020. В Екатеринбурге началась выборочная компания, посвященная благоустройству парка имени ...