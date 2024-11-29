В Екатеринбурге на первый этап благоустройства парка 50-летия ВЛКСМ выделено 127 млн рублей

В Екатеринбурге на первый этап благоустройства парка 50-летия ВЛКСМ выделено 127 млн руб. Из них 75 млн руб. — из муниципального и 52,3 млн руб. — из вышестоящих бюджетов. Соответствующее соглашение подписали администрация города и министерство ЖКХ Свердловской области. Об этом сообщает департамент информполитики Екатеринбурга.



Предполагается, что весь проект благоустройства потребует финансирования на общую сумму в 300 млн руб. Выделение средств будет проходить непосредственно на каждый этап работы из муниципального бюджета разных лет. Таким образом проект будет реализован в полном объеме.



Администрация города напоминает о том, что в данный момент продолжается сбор предложений о благоустройстве на следующий год. Екатеринбуржцы от 14 лет могут проголосовать за предложенные объекты или внести свой вариант на Платформе обратной связи.