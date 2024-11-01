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Парк 50-летия ВЛКСМ готовят к обновлению

Парк 50-летия ВЛКСМ готовят к обновлениюАдминистрация Екатеринбурга и министерство ЖКХ Свердловской области подписали соглашение о финансировании первого этапа благоустройства парка 50-летия ВЛКСМ в уральской столице. Всего на эти цели планируется выделить 127 млн руб. Из них 75 млн руб. — из муниципального, и 52,3 млн руб. — из вышестоящих бюджетов. Городские власти отмечают, что на реализацию всех этапов благоустройства данного парка потребуется около 300 млн руб. Средства будут выделять поэтапно, чтобы город мог использовать бюджетные расходы разных лет, сообщил департамент информполитики Екатеринбурга.

Сами работы по обновлению парка 50-летия Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодежи (ВЛКСМ) на ул. Ясной начнутся ближе к лету текущего года, когда установится достаточно теплая погода. Данный парк является одним из крупнейших в Екатеринбурге. Он входит в перечень особо охраняемых природных территорий местного значения и пользуется большой популярностью у горожан. Его открыли в октябре 1968 года на месте бывших торфоразработок.

В данный момент на территории парка находятся две игровые детские площадки, зона для выгула и дрессировки собак, а также зона для воркаута. Отличительной особенностью парка являются небольшие водоемы. Зеленые насаждения состоят в основном из тополей, берез, липы мелколистной, лиственницы и венгерской сирени.

По плану благоустройства в парке будут установлены качественное современное освещение, новые спортивные и игровые площадки, создана сеть тропинок, а территория для выгула собак получит новое оборудование. Помимо этого, будет проведено дополнительное озеленение, а пруды и отводные канавы будут очищены. Специалисты решат, в том числе, проблему подтопления территории. Перед рабочими поставлена задача сохранить как можно большее количество зеленых насаждений в ходе установки скамеек, оград и новых снарядов.

Общественное пространство, имеющее статус рекреационной зоны, ранее победило в городском голосовании в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС). За реконструкцию парка проголосовало большинство екатеринбуржцев. Благодаря программе ФКГС с 2017 года в уральской столице уже благоустроили множество объектов. Среди них: набережная Исети, сквер у Оперного театра, Зеленая роща и другие.

Напомним, что на данный момент продолжается голосование за новый объект для благоустройства в 2026 году. Отдать свой голос екатеринбуржцы могут с 17 по 31 января через платформу обратной связи (ПОС) на Госуслугах.

фото предоставлено пресс-службой администрации Екатеринбурга
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