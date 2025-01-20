Екатеринбуржцы вновь выбирают парк для благоустройства

Власти Екатеринбурга утвердили список объектов для участия в конкурсе на благоустройство

УрБК, Екатеринбург, 26.04.2024. Екатеринбургу необходимо набрать еще 123 тыс. голосов для включения в федеральный ...

Екатеринбургу необходимо еще 123 тыс. голосов для участия в федеральной программе по благоустройству общественных территорий

УрБК, Екатеринбург, 05.04.2024. Уже более 115 тыс. жителей Екатеринбурга отдали свой голос в рамках голосования за ...

Более 115 тыс. жителей Екатеринбурга проголосовало за благоустройство общественных территорий в 2025 году

УрБК, Екатеринбург, 06.06.2023. В Екатеринбурге подвели итоги голосования по выбору объектов благоустройства в рамках ...

В Екатеринбурге по итогам голосования за объекты благоустройства в 2024 году победил летний парк «Уралмаш»

В голосовании по выбору объектов благоустройства в Екатеринбурге уже приняли участие более 5,5 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 19.04.2022. В Екатеринбурге продолжается голосование по выбору объектов благоустройства в рамках ...