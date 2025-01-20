Екатеринбуржцы вновь выбирают парк для благоустройства

В Екатеринбурге стартовал сбор предложений по благоустройству общественных территорий по программе «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС) на 2026 год. Голосование проходит с 17 по 31 января через платформу обратной связи (ПОС) на Госуслугах. Свой голос смогут отдать жители города в возрасте от 14 лет, сообщает пресс-служба муниципалитета.
Администрация выставила на голосование
по три территории от каждого из районов города. При этом горожане могут предложить свой вариант (парк, сквер, участок набережной и так далее). По итогам первого этапа будет выбрано восемь территорий-кандидатов. Второй этап голосования — общегородской — пройдет весной 2025 года.
Глава Екатеринбурга Алексей Орлов призвал горожан к активному участию в голосовании, а также подчеркнул значимость процесса сбора предложений от жителей.
«Комфортная городская среда — это обязательное условие устойчивого развития современного мегаполиса, которое делает его конкурентоспособным и экономически самодостаточным. Проект очень востребован среди жителей, ведь все решения принимают именно они. К этому процессу необходимо привлечь как можно больше горожан. От этого зависят как софинансирование работ из вышестоящих бюджетов, так и удовлетворенность результатом самих уральцев», — сказал градоначальник.
Директор департамента благоустройства администрации Екатеринбурга Тамара Благодаткова также отметила большое значение данного голосования. По ее словам, так жители могут привлечь внимание к территориям и объектам, нуждающимся в реконструкции, даже если они не доходят до финального этапа голосования. Таким примером является сад им. Энгельса. Несмотря на то, что этот объект ни разу не набирал большого количества голосов, сам факт его участия в проекте помог привлечь внимание благотворителей, которые оказали помощь городской администрации с его восстановлением.
Также Т. Благодаткова сообщила, что в этом году был изменен процент софинансирования проектов благоустройства. Из городского бюджета теперь будет оплачиваться не 10%, как ранее, а половина стоимости работ. Т. Благодаткова подчеркнула, что это очень серьезные средства, что еще больше повышает значимость данного голосования.
На данный момент в городе реализуют три проекта по формированию комфортной городской среды. В частности, работы по обновлению Преображенского парка находятся на завершающей стадии. На данный момент осталось лишь провести озеленение. В течении прошлого года рабочими было уложено 2 990 кв. м гранитных плит, обустроено тротуаров — 5 550 кв. м, сделано дорожек — 4 080 кв. м, установлено бортовых камней — 4 530 м, обустроено газонов — 30 260 кв. м, проложено кабелей — 1 663 м, а также установлено 53 фонаря.
Завершение еще одного объекта благоустройства — летнего парка «Уралмаш» — намечено на 2026 год. Работы в нем идут согласно графику. На данный момент обустроено 4 426 кв. м тротуаров, засеяно газона — 18 393 кв. м, установлено бортового камня — 3 417 м, сделано площадок с резиновым покрытием — 1 210 кв. м, проложено сетей освещения 2 985 м, светильников установлено — 135.
Проект благоустройства парка 50-летия ВЛКСМ, победителя голосования прошлого года, на сегодняшний день находится на этапе подготовки документов и актуализации сметы.
Отметим, что благодаря программе ФКГС с 2017 года в уральской столице были проведены работы по благоустройству 11 территорий. Среди них парк «Зеленая роща», сквер у Оперного театра, набережная Исети и другие.Фото с сайта администрации Екатеринбурга