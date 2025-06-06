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06.06.2025

В Екатеринбурге утвердили проект межевания площадки КРТ в районе улиц Московской и Гурзуфской

УрБК, 06.06.2025. В Екатеринбурге утвержден проект межевания площадки комплексного развития территории (КРТ) в районе улиц Московской и Гурзуфской. Соответствующий документ подписал глава города Алексей Орлов, сообщает департамент информполитики уральской столицы.

Общая площадь участка составила более 4 тыс. кв. м. Согласно проекту, вместо двух находящихся на территории ветхих зданий 1953 года постройки, будут возведены новые жилые дома. Помимо этого, будет проведен капитальный ремонт детского сада № 338, находящегося неподалеку. На территории нового жилого комплекса будут оборудованы спортивные и детские площадки. Дворовые территории будут благоустроены и озеленены. Завершить проект планируется в течении пяти лет.

Ранее глава города утвердил новую площадку КРТ в квартале улиц Бабушкина, Корепина и Стачек. Площадь территорий составит около 20 тыс. кв. м и более 2 тыс. кв. м соответственно. На территориях будет расселено 16 старых домов, построен детсад на 150 мест, новое жилье и спортивный объект. Весь комплекс работ займет 13 лет.

Всего на данный момент в рамках программы КРТ в работе у городских властей находятся шесть территорий жилой застройки. В стадии реализации находятся 14 проектов комплексного развития территории. Благодаря им свои жилищные условия смогут улучшить более 1,5 тыс. человек. Также благодаря данным проектам в городе появится 850 тыс. кв. м жилья и 1,5 тыс. учебных мест.
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