В Екатеринбурге утвердили проект межевания площадки КРТ в районе улиц Московской и Гурзуфской

Подписано постановление о развитии территории на улице Московской ...28.05.2025 В Екатеринбурге утвердили проект КРТ на улице Московской
В Екатеринбурге утвердили проект комплексного развития территории (КРТ) в границах улиц Московская — Гурзуфская. ...28.05.2025 В Екатеринбурге утвердили проект КРТ на улице Московской
УрБК, Екатеринбург, 28.05.2025. В Екатеринбурге утвердили проект комплексного развития территории (КРТ) в границах улиц ...18.04.2025 В Екатеринбурге утвердили новую территорию комплексного развития
УрБК, Екатеринбург, 18.04.2025. В Екатеринбурге утвердили новую территорию для комплексного развития (КРТ) в квартале ...08.02.2024 В Екатеринбурге на Химмаше в рамках проекта межевания планируется построить еще один детсад на 250 мест
УрБК, Екатеринбург, 08.02.2024. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проект межевания территории в границах улиц ...