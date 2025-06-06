В Екатеринбурге утвердили проект межевания площадки КРТ в районе улиц Московской и Гурзуфской

Подписано постановление о развитии территории на улице Московской ...

В Екатеринбурге утвердили проект комплексного развития территории (КРТ) в границах улиц Московская — Гурзуфская. ...

В Екатеринбурге утвердили проект КРТ на улице Московской

УрБК, Екатеринбург, 28.05.2025. В Екатеринбурге утвердили проект комплексного развития территории (КРТ) в границах улиц ...

В Екатеринбурге утвердили проект КРТ на улице Московской

УрБК, Екатеринбург, 18.04.2025. В Екатеринбурге утвердили новую территорию для комплексного развития (КРТ) в квартале ...

В Екатеринбурге на Химмаше в рамках проекта межевания планируется построить еще один детсад на 250 мест

УрБК, Екатеринбург, 08.02.2024. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проект межевания территории в границах улиц ...