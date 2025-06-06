Официальный курс доллара США вырос до 79,13 руб., евро — до 90,66 руб.

УрБК, Москва, 03.05.2025. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 3 июня 2025 года. Курс доллара ...25.04.2025 Официальный курс доллара США вырос до 82,86 руб., евро — до 94,71 руб.
УрБК, Москва, 25.04.2025. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 25 апреля 2025 года. Курс ...21.03.2025 Официальный курс доллара США вырос до 84,40 руб., евро — до 92,46 руб.
УрБК, Москва, 21.03.2025. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 21 марта 2025 года. Курс доллара ...04.03.2025 Официальный курс доллара США вырос до 89,25 руб., евро — до 92,85 руб.
УрБК, Москва, 04.03.2025. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 4 марта 2025 года. Курс доллара ...28.02.2025 Официальный курс доллара США вырос до 87,70 руб., евро — до 92,04 руб.
УрБК, Москва, 28.02.2025. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 28 февраля 2025 года. Курс ...