Официальный курс доллара США вырос до 79,13 руб., евро — до 90,66 руб.

УрБК, Москва, 06.05.2025. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 6 июня 2025 года. Курс доллара США вырос на 62 коп., до 79,13 руб., евро — на 1,35 руб., до 90,66 руб.