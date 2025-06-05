Средняя максимальная ставка по вкладам в крупнейших российских банках снизилась до 19,39%

УрБК, Москва, 05.06.2025. Средняя максимальная ставка по вкладам в крупнейших российских банках во третьей декаде мая ...06.05.2025 Средняя максимальная ставка по вкладам в крупнейших российских банках снизилась до 19,79%
Средняя максимальная ставка по вкладам в крупнейших российских банках в третьей декаде апреля снизилась с 20,04% до ...06.05.2025 Средняя максимальная ставка по вкладам в крупнейших российских банках снизилась до 19,79%
УрБК, Москва, 06.05.2025. Средняя максимальная ставка по вкладам в крупнейших российских банках в третьей декаде апреля ...12.02.2025 Средняя максимальная ставка по вкладам в крупнейших российских банках снизилась до 21,44%
УрБК, Москва, 12.02.2025. Средняя максимальная ставка по вкладам в крупнейших российских банках в первой декаде февраля ...24.01.2025 Средняя максимальная ставка по вкладам в крупнейших российских банках снизилась до 21,52%
УрБК, Москва, 24.01.2025. Средняя максимальная ставка по вкладам в крупнейших российских банках во второй декаде января ...