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05.06.2025

Средняя максимальная ставка по вкладам в крупнейших российских банках снизилась до 19,39%

Средняя максимальная ставка по вкладам в крупнейших российских банках во третьей декаде мая снизилась с 19,52% до 19,39%, говорится в материалах Банка России.

Регулятор рассчитывает уровень ставки, ориентируясь на статистику следующих банков: Промсвязьбанк, МКБ, Россельхозбанк, Росбанк, Т-банк, Совкомбанк, Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк.

Напомним, что завтра состоится заседание совета директоров Банка России по денежно-кредитной политике. Мнения опрошенных УрБК аналитиков разделились. Одни прогнозируют сохранение ключевой ставки ЦБ на уровне 21%, другие ожидают снижение показателя до 19-20%.
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