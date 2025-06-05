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05.06.2025

Импорт новых легковых автомобилей в РФ в мае сократился в четыре раза

УрБК, Москва, 05.06.2025. Импорт новых легковых автомобилей в Россию в мае 2025 года сократился на 74% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 17,8 тыс. штук, цитирует ТАСС исполнительного директора «Автостата» Сергея Удалова.

По его словам, лидером по поставкам является китайская компания Changan.

При этом импорт подержанных автомобилей в РФ в годовом выражении вырос на 23%, до 37,1 тыс. штук. В этом сегменте лидирующую позицию занимает Toyota.

Ранее Минпромторг РФ сообщал, что продажи новых автомобилей в РФ (включая легковые, легкие коммерческие, грузовые и автобусы) в январе-мае 2025 года снизились на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 506,5 тыс. штук.
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