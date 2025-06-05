Импорт новых легковых автомобилей в РФ в мае сократился в четыре раза

Материалы по теме

Продажи новых автомобилей в РФ в январе-мае снизились на 28%

УрБК, Москва, 04.06.2025. Продажи новых автомобилей в РФ (включая легковые, легкие коммерческие, грузовые и автобусы) в ...

Продажи новых автомобилей в РФ в январе-апреле снизились на 27%

Продажи новых автомобилей в РФ (включая легковые, легкие коммерческие, грузовые и автобусы) в январе-апреле 2025 года ...

Продажи новых автомобилей в РФ в январе-апреле снизились на 27%

УрБК, Москва, 06.05.2025. Продажи новых автомобилей в РФ (включая легковые, легкие коммерческие, грузовые и автобусы) в ...

Импорт новых легковых автомобилей в Россию в феврале снизился на 73%

УрБК, Москва, 06.03.2025. Импорт новых легковых автомобилей в Россию в феврале 2025 года снизился на 73% по сравнению с ...

Продажи новых легковых автомобилей в РФ в феврале снизились на 25%

УрБК, Москва, 05.03.2025. Продажи новых легковых автомобилей в России в феврале 2025 года снизились на 25% по сравнению ...