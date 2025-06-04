Продажи новых автомобилей в РФ в январе-мае снизились на 28%

Продажи новых автомобилей в РФ (включая легковые, легкие коммерческие, грузовые и автобусы) в январе-апреле 2025 года ...06.05.2025 Продажи новых автомобилей в РФ в январе-апреле снизились на 27%
УрБК, Москва, 06.05.2025. Продажи новых автомобилей в РФ (включая легковые, легкие коммерческие, грузовые и автобусы) в ...13.03.2025 Продажи автомобилей УАЗ за год снизились на 37%
УрБК, Москва, 13.03.2025. За первые два месяца 2025 года в России было реализовано 3 тыс. 069 новых автомобилей УАЗ. По ...05.03.2025 Продажи новых легковых автомобилей в РФ в феврале снизились на 25%
УрБК, Москва, 05.03.2025. Продажи новых легковых автомобилей в России в феврале 2025 года снизились на 25% по сравнению ...05.11.2024 Продажи новых легковых авто в России в октябре выросли на 51%
УрБК, Москва, 05.11.2024. Продажи новых легковых автомобилей в России в октябре 2024 года выросли на 51% по сравнению с ...