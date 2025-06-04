Продажи новых автомобилей в РФ в январе-мае снизились на 28%

УрБК, Москва, 04.06.2025. Продажи новых автомобилей в РФ (включая легковые, легкие коммерческие, грузовые и автобусы) в январе-мае 2025 года снизились на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 506,5 тыс. штук. Об этом говорится в материалах Минпромторга РФ.



За пять месяцев рынок легковых автомобилей сократился на 26%, до 437,1 тыс. шт., LCV — на 17%, до 41,7 тыс., грузовиков — на 52%, до 23,5 тыс., автобусов — на 53%, до 4,3 тыс. штук.



В мае текущего года продажи новых авто сократились на 30% по отношению к аналогичному месяцу прошлого года, до 102,5 тыс. При этом по сравнению с апрелем этого года рынок снизился на 12%.