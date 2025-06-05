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Импорт новых легковых автомобилей в РФ в июне сократился на 63%

УрБК, Москва, 04.07.2025. Импорт новых легковых автомобилей в Россию в июне 2025 года сократился на 63% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 25,8 тыс. штук. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на презентацию аналитического агентства «Автостат».

По данным агентства, лидером по поставкам является китайская компания Changan. В топ-3 стран вошли Китай (доля составляет 73,9%), Киргизия (9,8%) и Корея (4,9%).

При этом импорт поддержанных автомобилей в РФ в годовом выражении вырос на 20%, до 39,6 тыс. штук. В этом сегменте лидирующую позицию занимает Toyota. Больше всего поставок осуществили из Японии (48,1%), Кореи (22,7%) и Китая (14,2%).
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