Россияне стали чаще путешествовать во Вьетнам, Египет и Китай

УрБК, Москва,05.06.2025. Турпоток россиян во Вьетнам в I квартале 2025 года вырос в 2,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в материалах Росстата. Также заметно вырос турпоток в Египет (+44%), Китай (+43) и Индию (+22%). Негативную динамику показали такие направления, как Куба (-54%), Эстония (-40%) и Израиль (-30%). В топ-5 стран по посещаемости среди российских туристов в I квартале вошли Абхазия (905,3 тыс. поездок), ОАЭ (616,2 тыс.), Турция (563,9 тыс.), Таиланд (531,4 тыс.) и Египет (412,2 тыс.).

Материалы по теме

Турпоток из России в зарубежные страны в I квартале вырос на 12%

Туристический поток из России в зарубежные страны в январе-марте 2025 года вырос на 12,2% по сравнению с аналогичным ...

Турпоток из России в зарубежные страны в I квартале вырос на 12%

УрБК, Москва, 14.05.2025. Туристический поток из России в зарубежные страны в январе-марте 2025 года вырос на 12,2% по ...

«МегаФон»: Турпоток из Свердловской области за рубеж за год вырос на 10%

УрБК, Екатеринбург, 31.10.2023. За период с 1 сентября по 15 октября турпоток из Свердловской области за рубеж вырос на ...

«МегаФон»: Свердловчане за год стали на 35% чаще ездить за границу

УрБК, Екатеринбург, 29.08.2023. В летний сезон 2023 года жители Свердловской области на 35% чаще ездили за границу, чем ...

Поток российских туристов в Таиланд во втором квартале упал на 49,4%

УрБК, Екатеринбург, 05.08.2014. Количество российских туристов в Таиланде во втором квартале упало на 49,4% по ...