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05.06.2025

Россияне стали чаще путешествовать во Вьетнам, Египет и Китай

УрБК, Москва,05.06.2025. Турпоток россиян во Вьетнам в I квартале 2025 года вырос в 2,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в материалах Росстата.

Также заметно вырос турпоток в Египет (+44%), Китай (+43) и Индию (+22%). Негативную динамику показали такие направления, как Куба (-54%), Эстония (-40%) и Израиль (-30%).

В топ-5 стран по посещаемости среди российских туристов в I квартале вошли Абхазия (905,3 тыс. поездок), ОАЭ (616,2 тыс.), Турция (563,9 тыс.), Таиланд (531,4 тыс.) и Египет (412,2 тыс.).
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