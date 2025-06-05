Россияне стали чаще путешествовать во Вьетнам, Египет и Китай

Туристический поток из России в зарубежные страны в январе-марте 2025 года вырос на 12,2% по сравнению с аналогичным ...14.05.2025 Турпоток из России в зарубежные страны в I квартале вырос на 12%
УрБК, Москва, 14.05.2025. Туристический поток из России в зарубежные страны в январе-марте 2025 года вырос на 12,2% по ...31.10.2023 «МегаФон»: Турпоток из Свердловской области за рубеж за год вырос на 10%
УрБК, Екатеринбург, 31.10.2023. За период с 1 сентября по 15 октября турпоток из Свердловской области за рубеж вырос на ...29.08.2023 «МегаФон»: Свердловчане за год стали на 35% чаще ездить за границу
УрБК, Екатеринбург, 29.08.2023. В летний сезон 2023 года жители Свердловской области на 35% чаще ездили за границу, чем ...05.08.2014 Поток российских туристов в Таиланд во втором квартале упал на 49,4%
УрБК, Екатеринбург, 05.08.2014. Количество российских туристов в Таиланде во втором квартале упало на 49,4% по ...