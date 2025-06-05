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05.06.2025

Годовой рост ВВП России в апреле ускорился до 1,9%

УрБК Москва, 05.06.2025. ВВП России в апреле 2025 года вырос на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в материалах Минэкономразвития.

Напомним, что в марте экономика страны в годовом выражении выросла на 1,1%.

По оценке ведомства, за январь-апрель 2025 года ВВП России вырос на 1,5%. По итогам всего календарного года Минэкономразвития ожидает рост в 2,5%.
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