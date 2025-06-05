Годовой рост ВВП России в апреле ускорился до 1,9%

УрБК, Москва, 29.05.2025. В России за январь- апрель 2025 года произвели 246 тыс. легковых автомобилей. По сравнению с ...20.05.2025 Реальный эффективный курс рубля в январе-апреле вырос на 23%
УрБК, Москва, 20.05.2025. Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции) ...06.03.2025 ВВП России в январе в годовом выражении вырос на 3%
УрБК, Москва, 06.03.2025. ВВП России в январе в годовом выражении вырос на 3%, говорится в материалах ...04.07.2024 Минэкономразвития: Рост ВВП России в мае ускорился до 4,5%
УрБК, Москва, 04.07.2024. Рост ВВП России в мае ускорился до 4,5% в годовом выражении. В апреле этот показатель ...22.11.2013 Рост ВВП в октябре составил 1,8%
УрБК, Москва, 22.11.2013. Рост российской экономики в октябре в годовом выражении ускорился до 1,8%. В месячном ...