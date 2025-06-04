Новое производство ММК усилит позиции отечественных поставщиков на рынке стран СНГ

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «ММК»

УрБК, Магнитогорск, 04.06.2025. Группа ММК планирует с июля 2025 года поэтапно запускать в работу новые производственные цеха на базе компании «Механоремонтный комплекс» (МРК, входит в Группу ММК), которые смогут обеспечивать импортозамещающей и уникальной продукцией не только ММК и российский рынок, но и заинтересованные компании в странах СНГ. Об этом рассказал директор МРК Дмитрий Куряев в ходе своего выступления на 22-ом металлургическом саммите «Русская Сталь: стратегия роста» в Москве, передает Управление информации и общественных связей компании.По словам Д. Куряева, проекты создания цеха литейно-кузнечной продукции (ЦЛКП) и цеха машиностроительной продукции (ЦМП) стартовали в 2022 году. Оба производства будут выпускать импортозамещающую продукцию, в том числе не имеющую аналогов в России. Он подчеркнул, что строительство ЦЛКП и ЦМП — важный этап устойчивого развития Группы ММК.«По сути, речь идет о создании современного машиностроительного производства с высокой добавленной стоимостью. Мы нацелены на замещение иностранных поставок для нужд ММК, рынков РФ и СНГ. Это позволит укрепить позиции отечественной промышленности. Не менее важно и обеспечение потребностей ММК и сторонних компаний современным подъемно-транспортным оборудованием», — заключил директор МРК.ОЦЛКП проектной мощностью более 25 тыс. т в год (на нее планируется выйти к 2029 году) — это полный цикл производства кованных рабочих валков для станов холодной прокатки и опорных валков холодной и горячей прокатки, а также запчастей из поковки, слитков весом до 120 т и стальных сортовых валков. Объем инвестиций в проект составит 21,4 млрд руб., а ожидаемый эффект на уровень EBITDA — 3,3 млрд руб. Первую очередь проекта планируется завершить к 2026 году, вторую — к 2027 году.ЦМП будет выпускать до 10,4 тыс. т в год машиностроительной продукции. Здесь будут производить кузова самосвалов, корпуса и опорные кольца конвертеров, сталевозы, шлаковозы, чугуновозы, литейные ковши, миксеры, вагоноопрокидыватели, купола воздухонагревательных печей, оборудование для машин непрерывного литья заготовок и мостовые краны грузоподъемностью более 50 т. В основном, такая продукция закупается сейчас за рубежом. Запуск производства состоится в июле этого года, ко Дню Металлурга.Отметим, что МРК сегодня — это 4 тыс. 200 профессиональных сотрудников и 12 структурных подразделений, в том числе проектно-конструкторское бюро и служба качества и инжиниринга, занимающиеся конструированием, разработкой и сопровождением изготовления полного цикла запасных частей, агрегатов и узлов оборудования для металлургического машиностроения.