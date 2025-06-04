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04.06.2025

Минэкономразвития: В России отмечается ощутимое замедление инфляции

УрБК, Москва, 04.06.2025. В России фиксируется ощутимое замедление инфляции. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в ходе «Открытого диалога» в Совете Федерации, пишут «Известия».

«Замедляются темпы роста потребительского спроса. При этом прирост доходов населения продолжает уходить в сбережения, а не на потребительский рынок. Статистика показывает ощутимое замедление инфляции», — заявил М. Решетников.

Он также добавил, что после двухлетнего периода быстрого роста экономика страны вступила в фазу охлаждения.

Ранее сообщалось, что годовая инфляция в Свердловской области в апреле снизилась до 11,2% против 11,4% в марте. В месячном отношении цены увеличились на 0,27%. Аналитики отмечают, что темпы роста цен в регионе снижаются уже пятый месяц подряд: замедлилось подорожание продовольственных товаров, некоторые промтовары даже подешевели.
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