Минэкономразвития: В России отмечается ощутимое замедление инфляции

Годовая инфляция в регионе в апреле снизилась до 11,2% ...27.05.2025 Минэкономразвития РФ отмечает риски переохлаждения экономики
УрБК, Москва, 27.05.2025. Минэкономразвития РФ не исключает, что российская экономика может вступить в стадию ...18.03.2025 В Минэкономразвития отмечают замедление темпов роста российской экономики
УрБК, Москва, 18.03.2025. Российская экономика сохраняет тенденцию к росту, однако его темпы постепенно снижаются. Об ...06.02.2015 Goldman Sachs ухудшил прогноз по инфляции РФ с 9 до 11%
Банк Goldman Sachs ухудшил прогноз по инфляции в России в 2015 году с 9 до 11%. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на ...06.02.2015 Goldman Sachs ухудшил прогноз по инфляции РФ с 9 до 11%
УрБК, Москва, 06.02.2015. Банк Goldman Sachs ухудшил прогноз по инфляции в России в 2015 году с 9 до 11%. Об этом ...