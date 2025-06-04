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04.06.2025

ЕВРАЗ ЗСМК направит 126 млн рублей на летнюю оздоровительную компанию для детей сотрудников

УрБК, 04.06.2025. ЕВРАЗ направит порядка 126 млн руб. на летнюю оздоровительную компанию для детей сотрудников. В оздоровительные лагеря Кузбасса и Новосибирской области поедет 2 тыс. 650 ребят, сообщает региональный центр корпоративных отношений «Сибирь» горно-металлургического холдинга.

Дети работников комбината этим летом проведут каникулы в оздоровительных лагерях Кузбасса — «Сибирской сказке», «Школе приключений», «Парусной школе», «Школе пейнтбола», «Жемчужине», «Медиа Волне», «Городе героев», «Лагере № 1» на базе санатория «Энергетик», а также Новосибирской области — «Чкаловце», «Зеленой улице», «Юбилейном».

Все направления для отдыха предоставляют для ребят комфортные условия в сочетании с активным отдыхом и миром увлекательных приключений. Отметим, что ЕВРАЗ активно поддерживает семьи сотрудников и предоставляет возможность компенсировать до 90% стоимости путевок, а многодетные получают их бесплатно.

На ЕВРАЗ ЗСМК запланирована и зимняя оздоровительная кампания. 400 детей побывают в кузбасских лагерях — «Школе горнолыжного катания», «Сибирской сказке», «Жемчужине» и «Лагере № 1».
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