Миграционный прирост населения Свердловской области в I квартале составил почти 3 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 19.05.2025. На территорию Свердловской области в январе-феврале 2025 года въехали 12 тыс. 612 ...01.02.2024 Миграционный прирост населения Свердловской области в январе-ноябре составил 913 человек
УрБК, Екатеринбург, 01.02.2024. На территорию Свердловской области в январе-ноябре 2023 года въехали 82 тыс. 069 ...23.08.2023 Миграционный прирост населения Свердловской области в январе-июне составил 1 тыс. 165 человек
УрБК, Екатеринбург, 23.08.2023. На территорию Свердловской области в январе-июне 2023 года въехали 42 тыс. 248 человек, ...29.05.2023 Миграционный прирост населения Свердловской области в январе-марте составил 1 тыс. 017 человек
УрБК, Екатеринбург, 29.05.2023. На территорию Свердловской области в январе-марте 2023 года въехали 19 тыс. 746 ...30.03.2023 Миграционный прирост населения Свердловской области в январе составил 213 человек
УрБК, Екатеринбург, 30.03.2023. На территорию Свердловской области в январе 2023 года въехали 5 тыс. 683 человека, ...