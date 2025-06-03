Миграционный прирост населения Свердловской области в I квартале составил почти 3 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 03.06.2025. На территорию Свердловской области с января по март 2025 года въехали 19 тыс. 524 человека, выбыли из региона 16 тыс. 569 человек, сообщает Свердловскстат.



Таким образом, миграционный прирост на Среднем Урале в I квартале 2025 года составил 2 тыс. 955 человек. Для сравнения: за этот же период в 2024 году фиксировалась убыль в 212 человек.



Прирост международных мигрантов за указанный период составил 2 тыс. 545 человек (в январе-марте предыдущего года — 156 человек), внутренних мигрантов — 410 человек (год назад была убыль в 368 человек).