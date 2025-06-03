Мошенники стали предлагать россиянам работу по набору текста

Сотрудники МВД предупредили россиян о новой схеме мошенничества при попытке найти удаленную работу. Об этом пишет Telegram-канал Киберполиции.



Злоумышленники предлагают работу по набору текста со сканов. Далее они дают ссылку на фиктивный сайт, где собирают «одноразовые платежи» и исчезают.



Ранее кибераналитики предупреждали о рисках роста случаев мошенничества в отношении детей в период летних каникул. Высокий уровень цифровой активности и появление свободного времени у школьников делает их привлекательной аудиторией для злоумышленников.