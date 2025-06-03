УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Важно
03.06.2025

Мошенники стали предлагать россиянам работу по набору текста

Сотрудники МВД предупредили россиян о новой схеме мошенничества при попытке найти удаленную работу. Об этом пишет Telegram-канал Киберполиции.

Злоумышленники предлагают работу по набору текста со сканов. Далее они дают ссылку на фиктивный сайт, где собирают «одноразовые платежи» и исчезают.

Ранее кибераналитики предупреждали о рисках роста случаев мошенничества в отношении детей в период летних каникул. Высокий уровень цифровой активности и появление свободного времени у школьников делает их привлекательной аудиторией для злоумышленников.
Вернуться в раздел » Важно
Материалы по теме
03.06.2025 Мошенники стали предлагать россиянам работу по набору текста

УрБК, Москва, 03.06.2025. Сотрудники МВД предупредили россиян о новой схеме мошенничества при попытке найти удаленную ...

02.06.2025 Аналитики фиксируют рост мошенничества в отношении школьников

УрБК, Екатеринбург, 02.06.2025. Кибераналитики прогнозируют рост мошенничества в отношении детей в период летних ...

13.03.2025 МВД выявило новую схему мошенничества в сфере трудоустройства

УрБК, Москва, 13.03.2025. МВД выявило новую схему мошенничества в сфере трудоустройства. Действуя якобы от имени ...

08.07.2024 Специалисты свердловского УФНС предупредили самозанятых и индивидуальных предпринимателей о новой схеме мошенничества

УрБК, Екатеринбург, 08.07.2024. Сотрудники Управления Федеральной налоговой службы (ФНС) России по Свердловской области ...

29.01.2024 ФНС предупредила россиян о новой схеме мошенничества

УрБК, Москва, 29.01.2024. Федеральная налоговая служба (ФНС) предупредила россиян о новой схеме мошенничества, сообщает ...

Популярные новости
14.05.2025Алексей Баженов: Индустрия моды нуждается в децентрализации14.05.2025Вынос киосков04.06.2025Свердловские школьники стали чаще готовиться к экзаменам онлайн16.05.2025Прокуратура Екатеринбурга направила в суд уголовное дело о хищении нефтепродуктов стоимостью более 3,4 млн рублей12.05.2025Михаил Хорьков о ситуации на вторичном рынке жилья Екатеринбурга
Архив новостей
Июнь 2025 (204)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Март 2025 (578)
Февраль 2025 (562)
Январь 2025 (473)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18