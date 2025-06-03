Мошенники стали предлагать россиянам работу по набору текста

УрБК, Екатеринбург, 02.06.2025. Кибераналитики прогнозируют рост мошенничества в отношении детей в период летних ...25.03.2025 Банки предупредили о новой схеме мошенничества с использованием технологии NFC
УрБК, Москва, 25.03.2025. ВТБ выявил новую схему мошенничества с использованием NFC-клонов банковских карт. Об этом ...13.03.2025 МВД выявило новую схему мошенничества в сфере трудоустройства
УрБК, Москва, 13.03.2025. МВД выявило новую схему мошенничества в сфере трудоустройства. Действуя якобы от имени ...08.07.2024 Специалисты свердловского УФНС предупредили самозанятых и индивидуальных предпринимателей о новой схеме мошенничества
УрБК, Екатеринбург, 08.07.2024. Сотрудники Управления Федеральной налоговой службы (ФНС) России по Свердловской области ...29.01.2024 ФНС предупредила россиян о новой схеме мошенничества
УрБК, Москва, 29.01.2024. Федеральная налоговая служба (ФНС) предупредила россиян о новой схеме мошенничества, сообщает ...