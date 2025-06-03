Мошенники стали предлагать россиянам работу по набору текста

УрБК, Екатеринбург, 02.06.2025. Кибераналитики прогнозируют рост мошенничества в отношении детей в период летних ...

Аналитики фиксируют рост мошенничества в отношении школьников

Банки предупредили о новой схеме мошенничества с использованием технологии NFC

УрБК, Москва, 25.03.2025. ВТБ выявил новую схему мошенничества с использованием NFC-клонов банковских карт. Об этом ...