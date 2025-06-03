Официальный курс доллара США вырос до 79,13 руб., евро — до 90,38 руб.

УрБК, Москва, 03.05.2025. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 3 июня 2025 года. Курс доллара США вырос на 51 коп., до 79,13 руб., евро — на 1,13 руб., до 90,38 руб.