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03.06.2025

Официальный курс доллара США вырос до 79,13 руб., евро — до 90,38 руб.

УрБК, Москва, 03.05.2025. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 3 июня 2025 года. Курс доллара США вырос на 51 коп., до 79,13 руб., евро — на 1,13 руб., до 90,38 руб.
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