Официальный курс доллара США вырос до 79,13 руб., евро — до 90,38 руб.

УрБК, Москва, 25.04.2025. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 25 апреля 2025 года. Курс ...24.04.2025 Официальный курс доллара США вырос до 82,36 руб., евро — до 94,57 руб.
УрБК, Москва, 24.04.2025. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 24 апреля 2025 года. Курс ...23.04.2025 Официальный курс доллара США вырос до 81,46 руб., евро — до 94,04 руб.
УрБК, Москва, 23.04.2025. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 23 апреля 2025 года. Курс ...26.03.2025 Официальный курс доллара США вырос до 84,19 руб., евро — до 92,34 руб.
УрБК, Москва, 26.03.2025. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 26 марта 2025 года. Курс доллара ...28.02.2025 Официальный курс доллара США вырос до 87,70 руб., евро — до 92,04 руб.
УрБК, Москва, 28.02.2025. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 28 февраля 2025 года. Курс ...