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02.06.2025

Жители Свердловской области вернули в оборот почти 4 тонны мелочи

УрБК, Екатеринбург, 02.06.2025. Жители Свердловской области вернули в оборот почти 4 т мелочи в ходе акции «Монетная неделя». В банки принесли 874 тыс. монет на общую сумму около 3,4 млн руб. Об этом сообщает Уральское главное управление Банка России.

Чаще всего свердловчане сдавали монеты номиналом в десять рублей. Их принесли более 263 тыс. шт. на сумму 2,6 млн руб. Также часто сдавали десятикопеечные и рублевые монеты. Их было сдано 149 тыс. шт. и 142 тыс. шт. соответственно на общую сумму 157 тыс. руб.

В свердловском регионе участие в весенней Монетной неделе приняли более 2 тыс. банков и магазинов. В целом по России было собрано более 51 млн монет на сумму около 242 млн руб.
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