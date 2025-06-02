Жители Свердловской области вернули в оборот почти 4 тонны мелочи

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УрБК, Екатеринбург, 02.06.2025. Жители Свердловской области вернули в оборот почти 4 т мелочи в ходе акции «Монетная ...

Свердловчане за время акции «Монетная неделя» сдали в банки 1,1 млн монет

УрБК, Екатеринбург, 02.12.2024. В ходе осенней акции «Монетная неделя» жители Свердловской области сдали в банки 1,1 ...

Свердловчане в рамках акции «Монетная неделя» сдали в банки почти 4 тонны мелочи

УрБК, Екатеринбург, 03.07.2024. В рамках всероссийской акции «Монетная неделя» жители Свердловской области сдали в ...

В рамках акции «Монетная неделя» клиенты принесли в отделения УБРиР более 230 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 01.11.2023. Клиенты Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) в рамках акции ЦБ РФ ...

Жители Челябинской области сдали более 6 т мелочи почти на 7 млн рублей

УрБК, Челябинск, 25.10.2023. Южноуральцы в рамках акции «Монетная неделя» сдали в банки 6 т 289 кг монет. Общая сумма ...