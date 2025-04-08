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В Свердловской области спрос на водителей такси за год вырос на 78%

УрБК, Екатеринбург, 10.04.2025. В Свердловской области спрос на водителей такси за 2024 год вырос на 78%. Средний Урал занял 6 место в топ-15 регионов с наибольшим количеством вакансий (0,8 тыс. или 4% от общего объема). В среднем на одну вакансию в регионе приходится 6,5 резюме, что говорит об умеренной конкуренции. Об этом сообщает hh.ru.

Всего за 2024 год на платформе было размещено 21,2 тыс. вакансий для таксистов, что на 58% больше, чем в 2023 году. Чаще всего водители такси требуются в логистические компании, а также предприятия сферы услуг и ритейла.

Медианная зарплата таксистов в целом по стране за год выросла на 39%, превысив 148,4 тыс. руб. В Свердловской области сумма зарплатных предложений выросла на 68% год к году, до 148,3 тыс. руб. Помимо повышения зарплаты работодатели стали чаще предлагать таксистам работу по гибкому графику (+51% год к году), вахтовым методом (+78%) и неполный день (+122%).
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