В Свердловской области спрос на водителей такси за год вырос на 78%

УрБК, Екатеринбург, 08.04.2025. Спрос на геологов в Свердловской области в 2025 году вырос на 19% по сравнению с 2024. ...14.03.2025 Спрос на работников ЖКХ в Свердловской области за год вырос на 22%
Спрос на работников жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) в Свердловской области в 2024 году вырос на 22% по сравнению ...14.03.2025 Спрос на работников ЖКХ в Свердловской области за год вырос на 22%
УрБК, Екатеринбург, 14.03.2025. Спрос на работников жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) в Свердловской области в 2024 ...28.10.2024 Медианная зарплата водителей на Среднем Урале составляет 105 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 28.10.2024. По итогам III квартала 2024 года медианная зарплата водителей на Среднем Урале ...22.03.2024 В Свердловской области зарплата водителей такси выросла до 89 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 22.03.2024. Аналитики онлайн-рекрутинга hh.ru выяснили, что в 2023 году в Свердловской области было ...