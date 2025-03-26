Количество организаций в креативном секторе российской экономики в 2024 году выросло на 3,1%

УрБК, Екатеринбург, 26.03.2025. Журнал Forbes Life назвал Екатеринбург креативной лабораторией по развитию модной ...

Журнал Forbes Life назвал Екатеринбург креативной лабораторией по развитию модной индустрии

УрБК, Екатеринбург, 17.02.2025. Минэкономики РФ сформировало перечень креативных индустрий. Он содержит 51 вид ...

УрБК, Екатеринбург, 05.11.2024. Свердловская область вошла в топ-10 регионов России по развитию креативной экономики. ...

Свердловская область вошла в топ-10 регионов России по развитию креативной экономики

В Екатеринбурге в кластере «Домна» подвели итоги исследования креативной экономики

УрБК, Екатеринбург, 05.11.2024. В креативном кластере «Домна» прошла пресс-конференция, на которой подвели итоги ...