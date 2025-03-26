Количество организаций в креативном секторе российской экономики в 2024 году выросло на 3,1%

УрБК, Екатеринбург, 26.03.2025. Журнал Forbes Life назвал Екатеринбург креативной лабораторией по развитию модной ...17.02.2025 Минэкономики РФ сформировало перечень креативных индустрий
УрБК, Екатеринбург, 17.02.2025. Минэкономики РФ сформировало перечень креативных индустрий. Он содержит 51 вид ...05.11.2024 Свердловская область вошла в топ-10 регионов России по развитию креативной экономики
УрБК, Екатеринбург, 05.11.2024. Свердловская область вошла в топ-10 регионов России по развитию креативной экономики. ...05.11.2024 В Екатеринбурге в кластере «Домна» подвели итоги исследования креативной экономики
УрБК, Екатеринбург, 05.11.2024. В креативном кластере «Домна» прошла пресс-конференция, на которой подвели итоги ...14.11.2023 Свердловская область попала в топ-10 рейтинга регионов РФ по развитию креативных индустрий
УрБК, Екатеринбург, 14.11.2023. Свердловская область заняла 10-е место рейтинга регионов РФ по развитию креативных ...