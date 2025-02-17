Количество организаций в креативном секторе российской экономики в 2024 году выросло на 3,1%

УрБК, Москва, 10.04.2025. Количество организаций в креативном секторе российской экономики в 2024 году выросло до 194 ...17.02.2025 Минэкономики РФ сформировало перечень креативных индустрий
УрБК, Екатеринбург, 17.02.2025. Минэкономики РФ сформировало перечень креативных индустрий. Он содержит 51 вид ...05.11.2024 Свердловская область вошла в топ-10 регионов России по развитию креативной экономики
УрБК, Екатеринбург, 05.11.2024. Свердловская область вошла в топ-10 регионов России по развитию креативной экономики. ...05.11.2024 В Екатеринбурге в кластере «Домна» подвели итоги исследования креативной экономики
УрБК, Екатеринбург, 05.11.2024. В креативном кластере «Домна» прошла пресс-конференция, на которой подвели итоги ...14.11.2023 Свердловская область попала в топ-10 рейтинга регионов РФ по развитию креативных индустрий
УрБК, Екатеринбург, 14.11.2023. Свердловская область заняла 10-е место рейтинга регионов РФ по развитию креативных ...