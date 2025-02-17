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Сегодня, 15:02

Количество организаций в креативном секторе российской экономики в 2024 году выросло на 3,1%

Количество организаций в креативном секторе российской экономики в 2024 году выросло до 194 тыс., или на 3,1%, отмечают эксперты Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ, пишет «Коммерсант»

В 2023 году их было 188 тыс. (+ 2,8% к 2022-му году).

Основная причина роста — стабильное уменьшение числа ликвидируемых юридических лиц в этой сфере при устойчивой динамике создания организаций. В течение последних пяти лет число ликвидаций ежегодно снижалось в среднем на 20% (в 2024 году их было 13,6 тыс.). Регистрация же компаний ежегодно росла с 2020 по 2023 год, но испытала спад в 2024-м (сокращение на 7%, до 15,9 тыс.).

В топ-5 индустрий по приросту количества организаций в 2024 году вошли сфера ПО (плюс 2,7 тыс.), гастрономия (380), арт-индустрия, кино и сериалы (по 180) и дизайн (170). Самую заметную убыль показали реклама и пиар (минус 830 компаний), книжное дело (300), медиа и СМИ (200), культурное наследие, отдых и развлечения (200) и ювелирное дело (40).

Ранее Минэкономики РФ сформировало перечень креативных индустрий. Согласно документу, направлениями креативного бизнеса определены: «Народные художественные промысла и ремесла», «Арт-индустрия», «Культурное наследие», «Отдых и развлечения», «Мода» (включая ювелирное дело), «Книжное дело», «Исполнительские искусства», «Кино, телевизионные программы и фильмы», «Программное обеспечение», «Видеоигры», «Медиа и СМИ», «Реклама и пиар», «Дизайн», «Архитектура и урбанистика», «Гастрономия» и «Музыка».
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