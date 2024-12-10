Минэкономики РФ сформировало перечень креативных индустрий

УрБК, Екатеринбург, 10.12.2024. Свердловская область вошла в тройку регионов России по скорости внедрения Регионального ...29.11.2024 Свердловское Заксобрание рассмотрит законопроект о развитии креативных индустрий
УрБК, Екатеринбург, 29.11.2024. Члены комитета свердловского Заксобрания по промышленной, инновационной политике и ...05.11.2024 В Екатеринбурге в кластере «Домна» подвели итоги исследования креативной экономики
УрБК, Екатеринбург, 05.11.2024. В креативном кластере «Домна» прошла пресс-конференция, на которой подвели итоги ...01.04.2024 Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства стал региональной опорной организацией развития креативных индустрий региона
УрБК, Екатеринбург, 01.04.2024. Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства стал региональной опорной ...14.11.2023 Свердловская область попала в топ-10 рейтинга регионов РФ по развитию креативных индустрий
УрБК, Екатеринбург, 14.11.2023. Свердловская область заняла 10-е место рейтинга регионов РФ по развитию креативных ...