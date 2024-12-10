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Вчера, 09:57

Минэкономики РФ сформировало перечень креативных индустрий

УрБК, Екатеринбург, 17.02.2025. Минэкономики РФ сформировало перечень креативных индустрий. Он содержит 51 вид деятельности, сгруппированных по 16 направлениям, сообщает «Коммерсантъ».

Согласно документу, направлениями креативного бизнеса определены: «Народные художественные промысла и ремесла», «Арт-индустрия», «Культурное наследие», «Отдых и развлечения», «Мода» (включая ювелирное дело), «Книжное дело», «Исполнительские искусства», «Кино, телевизионные программы и фильмы», «Программное обеспечение», «Видеоигры», «Медиа и СМИ», «Реклама и пиар», «Дизайн», «Архитектура и урбанистика», «Гастрономия» и «Музыка».

Данный перечень является подзаконным актом, развивающим принятый 5 февраля закон о креативных индустриях. Перечень носит предварительный характер и будет дополнен после консультации с экспертами и ведомствами.

Согласно Концепции развития творческих индустрий до 2030 года, вклад творческого бизнеса в ВВП России должен вырасти с 3,5% до 6%.
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