Журнал Forbes Life назвал Екатеринбург креативной лабораторией по развитию модной индустрии

УрБК, Екатеринбург, 12.02.2025. В Екатеринбурге с 5 по 9 сентября пройдет вторая международная неделя моды UF LAB. ...

В Екатеринбурге с 5 по 9 сентября пройдет вторая международная неделя моды UF LAB

В Екатеринбурге с 7 по 13 ноября 2022 года в 17-й раз пройдет EKATERINBURG FASHION WEEK

УрБК, Екатеринбург, 21.10.2022. С 7 по 13 ноября 2022 года в 17-й раз пройдет Неделя моды в Екатеринбурге. ...