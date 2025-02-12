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Журнал Forbes Life назвал Екатеринбург креативной лабораторией по развитию модной индустрии

УрБК, Екатеринбург, 26.03.2025. Журнал Forbes Life назвал Екатеринбург креативной лабораторией по развитию модной индустрии. Авторы издания также отметили, что международная неделя моды UF LAB, проходящая в уральской столице, стала новой вехой в развитии моды как для самого города, так и для всей страны.

Апрельский выпуск журнала будет посвящен модной индустрии. Редакция подготовила карту городов, где особенно активно развивается мода, среди которых значится Екатеринбург. Авторы рассказали об истории моды на Урале и ее современном состоянии.

Журнал называет Екатеринбург столицей локальных брендов (упоминаются модные дома 12 Storeez, Ushatava, Avgvst, Namelazz). По мнению авторов, творческая атмосфера в городе подпитывается как местной молодежью, так и приезжающими студентами из других регионов. Сочетание платежеспособности и потребности в самовыражении формирует в Екатеринбурге рынок, открывающий новые возможности для дизайнеров и потребителей.

Напомним, что вторая неделя моды UF LAB, являющаяся частью проекта U’FASHION, пройдет в Екатеринбурге с 5 по 9 сентября. Первое мероприятие состоялось в прошлом году, собрав более 5 тыс. участников из 19 стран.
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