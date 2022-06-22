Почти 50% россиян увольняются из-за более выгодного предложения от компании-конкурента

УрБК, Екатеринбург, 09.04.2025. В Свердловской области боятся потерять работу по причине увольнения лишь 17% ...

В Свердловской области боятся потерять работу лишь 17% трудоустроенных

УрБК, Москва, 23.07.2014. Выпускников вузов без опыта работы готовы принять на работу 70% российских компаний. ...

Более 20% российских компаний отказываются принимать на работу выпускников

Почти треть россиян-работников производственного сектора опасается закрытия своих предприятий

УрБК, Москва, 14.01.2014. По данным исследования, проведенного в декабре 2013 года, 63% россиян полагают, что смогут в ...