Почти 50% россиян увольняются из-за более выгодного предложения от компании-конкурента

УрБК, Екатеринбург, 09.04.2025. В Свердловской области боятся потерять работу по причине увольнения лишь 17% ...22.06.2022 17% жителей Екатеринбурга боятся потерять работу
УрБК, Екатеринбург, 22.06.2022. Главными страхами трудоустроенных жителей Екатеринбурга являются увольнение, невыплата ...18.10.2021 Половина опрошенных свердловчан меняют работу из-за низкой зарплаты
УрБК, Екатеринбург, 18.10.2021. Около 50% опрошенных жителей Свердловской области меняют работу из-за низкой зарплаты. ...23.07.2014 Более 20% российских компаний отказываются принимать на работу выпускников
УрБК, Москва, 23.07.2014. Выпускников вузов без опыта работы готовы принять на работу 70% российских компаний. ...14.01.2014 Почти треть россиян-работников производственного сектора опасается закрытия своих предприятий
УрБК, Москва, 14.01.2014. По данным исследования, проведенного в декабре 2013 года, 63% россиян полагают, что смогут в ...