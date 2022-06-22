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Почти 50% россиян увольняются из-за более выгодного предложения от компании-конкурента

УрБК, Москва, 10.04.2025. Жители России чаще всего увольняются из-за более выгодного предложения от компании-конкурента (49%) и личных обстоятельств (45%), пишут «Известия» со ссылкой на исследование Русской школы управления.

Также россияне часто увольняются из-за невысокой относительно рынка зарплаты (44%), перегрузки работой (39%), из-за несоответствия обязанностей ожиданиям (34%), отсутствия карьерных перспектив (32%) и конфликтов с руководителем (20%).

Отмечается, что при этом большинство работодателей сохраняют лояльность к бывшим сотрудникам, и 74% компаний готовы снова принять их на работу.

Также выяснилось, что в 47% компаний увольнения происходят как минимум раз в месяц, в 19% — раз в квартал, в 13% — раз в полгода, и только в 21% — не чаще одного раза в год. В 90% случаев решение об увольнении принимает сам сотрудник, а работодатель лишь в 10%.

Программы офбординга (организация плавного завершения работы) есть в 55% компаний. В остальных случаях увольнение проходит без специального процесса передачи дел, что тормозит процесс работы.

Ранее УрБК писал, что в Свердловской области боятся потерять работу по причине увольнения лишь 17% трудоустроенных.
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