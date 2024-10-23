В Свердловской области боятся потерять работу лишь 17% трудоустроенных

УрБК, Екатеринбург, 09.04.2025. В Свердловской области боятся потерять работу по причине увольнения лишь 17% трудоустроенных. В целом по России опасаются увольнения 16,3% работников. Об этом сообщает hh.ru.



Согласно опросу платформы онлайн-рекрутинга, не опасаются увольнения по инициативе работодателя 74% свердловчан, что сравнимо с данным показателем по стране.



Больше всего боятся увольнения соискатели 55 лет и старше. Стоит, однако, отметить, что количество опасающихся потери работы среди них за последние месяцы снизилось. На данный момент высоким риск потери работы считают 20,6% из таких соискателей, против 23,5% в IV квартале прошлого года. Среди соискателей 25–34 лет угрозу увольнения стали ощущать больше работников (15,6% против 13,7%), а среди соискателей до 18 лет доля таких респондентов заметно снизилась (16,4%, против 23%).



В профессиональном разрезе больше всего опасаются быть уволенными маркетологи и специалисты по рекламе (21,6%), а также HR-менеджеры (20,2%) и ИТ-специалисты (20,1%).



Меньше всего опасаются потерять работу по инициативе работодателя специалисты из сфер «Спорт, салоны красоты» (85,1%), «Стратегия, инвестиции, консалтинг» (82,6%) и «Медицина, фармацевтика» (81%).