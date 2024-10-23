В Свердловской области боятся потерять работу лишь 17% трудоустроенных

УрБК, Екатеринбург, 23.10.2024. В III квартале 2024 года 13% работающих свердловчан опасались увольнения по инициативе ...05.07.2023 На Среднем Урале 18% трудоустроенных соискателей боится увольнения
Во II квартале 2023 года 18% трудоустроенных соискателей-свердловчан полагали, что на текущем месте работы для них ...22.06.2022 17% жителей Екатеринбурга боятся потерять работу
УрБК, Екатеринбург, 22.06.2022. Главными страхами трудоустроенных жителей Екатеринбурга являются увольнение, невыплата ...20.09.2021 16% работающих жителей Свердловской области опасаются увольнения
В Свердловской области 16% работающих жителей опасаются увольнения, говорится в исследовании портала hh.ru. 75% ...20.09.2021 16% работающих жителей Свердловской области опасаются увольнения
УрБК, Екатеринбург, 20.09.2021. В Свердловской области 16% работающих жителей опасаются увольнения, говорится в ...