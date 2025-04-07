В Свердловской области средняя полная стоимость автокредитов составила 25,8%

УрБК, Екатеринбург, 09.04.2025. В Свердловской области средняя полная стоимость (ПСК) автокредитов составила 25,8% в феврале 2025 года. Среди топ-20 регионов-лидеров в данном сегменте розничного кредитования Средний Урал занял 10-е место. Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



В целом по России полная стоимость кредита (ПСК) по автокредитам за февраль нынешнего года составила 25,3%, поднявшись в годовом отношении на 5,3 п.п и сократившись в сравнении с предыдущим месяцем на 4,5 п.п.



«ПСК по автокредитам в феврале сократилась до минимального уровня за последние 5 месяцев. Во многом это стало следствием мер Банка России по приведению полной стоимости кредита к реальным рыночным значениям. Кроме того, это свидетельствует о том, что несмотря на максимальное значение ключевой ставки и макропруденциальные ограничения регулятора, банки постепенно находят оптимальные параметры для выдачи автокредитов», — отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.