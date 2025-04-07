В Свердловской области средняя полная стоимость автокредитов составила 25,8%

УрБК, Екатеринбург, 07.04.2025. В Свердловской области средний размер полной стоимости потребкредитов в феврале 2025 ...31.03.2023 На Южном Урале средний размер выданных в феврале автокредитов составил 1,07 млн рублей
УрБК, Челябинск, 31.03.2023. Средний размер выданных автокредитов в Челябинской области в феврале составил 1 млн 071 ...22.09.2022 Средний размер автокредитов в Свердловской области за месяц вырос на 3,1%
УрБК, Екатеринбург, 22.09.2022. Средний размер выданных автокредитов в Свердловской области в августе 2022 года ...17.03.2022 Количество выданных автокредитов на Среднем Урале за год снизилось на 35,4%
УрБК, Екатеринбург, 17.03.2022. В Свердловской области в феврале 2022 года выдали 1 тыс. 824 кредита на покупку новых и ...07.07.2021 Южный Урал попал в число аутсайдеров рейтинга регионов РФ по среднему размеру выданных в мае автокредитов
УрБК, Челябинск, 07.07.2021. В Челябинской области средний размер выданных в мае 2021 года автокредитов (на новые ...