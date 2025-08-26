В Свердловской области средняя полная стоимость автокредитов составила 19%

УрБК, Екатеринбург, 04.09.2025. В Свердловской области средняя полная стоимость (ПСК) автокредитов в июле 2025 года составила 19,2%, снизившись при этом на 3 п.п. месяц к месяцу. Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



Среди топ-20 регионов в данном сегменте розничного кредитования Средний Урал занял 15-е место. В пятерку лидеров вошли Красноярский край (21,8%), Иркутская область (21,3%), Тюменская область с ХМАО и ЯНАО (21%), Кемеровская область (20,6%), а также Республика Башкортостан (20,5%).



В целом по России ПСК по автокредитам за июль текущего года составила 19,2%, сократившись на 2,7 п.п. и 2,8 п.п в годовом и месячном отношении соответственно.



«ПСК по автокредитам в июле сократилась до минимального уровня за последний год. Во многом это стало следствием субсидирования ставок со стороны автопроизводителей и снижения в последнее время ключевой ставки», — отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.