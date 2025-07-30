Число выданных в Свердловской области автокредитов в июле выросло на 11%

УрБК, Екатеринбург, 26.08.2025. Количество выданных в Свердловской области автокредитов в июле 2025 года выросло на 10,9% по сравнению с предыдущим месяцем и составило 3,05 тыс. единиц. Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй.



С таким результатом Средний Урал занял девятое место в рейтинге среди 30 регионов-лидеров. В топ-5 вошли Московская область (6,36 тыс. единиц), Москва (6,22 тыс. единиц), Республика Татарстан (5,06 тыс. единиц), Санкт-Петербург (4,68 тыс. единиц), а также Краснодарский край (4,25 тыс. единиц).



В целом по стране за июль текущего года было выдано 98,3 тыс. автокредитов. По сравнению с прошлым месяцем показатель вырос на 10,5% (в июне 2025 года — 88,9 тыс. единиц).



«После падения во второй половине 2024 года, обусловленной увеличением рыночных ставок и утилизационного сбора, в 2025 году выдача автокредитов стабилизировалась и даже несколько выросла», — отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.



Он утверждает, что рост показателей связан с «удешевлением автокредитов» и субсидированием ставок со стороны автопроизводителей.