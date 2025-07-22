Число выданных в Свердловской области автокредитов в июне выросло на 13%

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Число выданных в Свердловской области потребкредитов в июне выросло на 5%

УрБК, Екатеринбург, 17.07.2025. Количество выданных в Свердловской области потребительских кредитов в мае выросло на ...

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УрБК, Екатеринбург, 25.06.2025. Объем выданных на Среднем Урале автокредитов в мае 2025 года составил 3,03 млрд руб. По ...

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УрБК, Екатеринбург, 26.02.2025. В Свердловской области в январе выдали 1,73 тыс. автокредитов. По сравнению с ...