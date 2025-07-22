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Число выданных в Свердловской области автокредитов в июне выросло на 13%

УрБК, Екатеринбург, 23.07.2025. Количество выданных в Свердловской области автокредитов в июне 2025 года выросло на 12,8% по сравнению с предыдущим месяцем и составило 2,74 тыс. единиц. Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй.

С таким результатом Средний Урал занял девятое место в рейтинге среди 30 регионов-лидеров. В топ-5 вошли Московская область (5,71 тыс. единиц), Москва (5,6 тыс. единиц), Республика Татарстан (4,4 тыс. единиц), Санкт-Петербург (4,01 тыс. единиц), а также Краснодарский край (3,98 тыс. единиц).

В целом по стране за июнь текущего года было выдано 88,5 тыс. автокредитов. По сравнению с прошлым месяцем показатель вырос на 7,8% (в мае 2025 года — 82,1 тыс. единиц).

«После падения во второй половине 2024 года, обусловленной ростом рыночных ставок и утилизационного сбора, в 2025 году выдача автокредитов стабилизировалась и даже немного подросла», — отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Он утверждает, что рост показателей связан с «удешевлением автокредитов» и субсидированием ставок со стороны автопроизводителей.
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