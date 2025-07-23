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В Свердловской области число выданных автокредитов во II квартале 2025 выросло на 25%

УрБК, Екатеринбург, 30.07.2025. В Свердловской области число выданных автокредитов во II квартале 2025 года выросло на 24,9% по сравнению с предыдущим кварталом, до 7,57 тыс. Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй.

С таким результатом Средний Урал занял девятое место в рейтинге среди 30 регионов-лидеров. В топ-5 вошли Московская область (16,58 тыс. единиц), Москва (16,4 тыс. единиц), Республика Татарстан (13,01 тыс. единиц), Санкт-Петербург (11,92 тыс. единиц), а также Краснодарский край (11,58 тыс. единиц).

В целом по стране за II квартал текущего года было выдано 253,3 тыс. автокредитов. По сравнению с предыдущим кварталом показатель вырос на 22,5% (в I квартале 2025 г. — 206,7 тыс. ед.).

«После рекордно низких показателей предыдущего квартала, во II квартале 2025 года выдача автокредитов стабилизировалась и даже выросла. Это связано, прежде всего, с некоторым удешевлением автокредитов за счет изменения структуры рынка в пользу более бюджетных машин, а также субсидированием ставок со стороны автопроизводителей. При этом количество автокредитов, выданных в первой половине 2025 года существенно меньше их выдачи за тот же период прошлого года. Это стало следствием падения выдачи кредитов на покупку авто в IV кв. 2024 – I кв. 2025гг. по причине роста рыночных ставок и утилизационного сбора. Такая динамика была также обусловлена введением в середине прошлого года макропруденциальных ограничений в отношении выдачи автокредитов заемщикам с высоким показателем долговой нагрузки (более 50%). Таким гражданам после введения соответствующих ограничений автокредиты стали недоступны», — отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.
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