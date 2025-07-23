В Свердловской области число выданных автокредитов во II квартале 2025 выросло на 25%

УрБК, Екатеринбург, 23.07.2025. Количество выданных в Свердловской области автокредитов в июне 2025 года выросло на ...22.07.2025 Число выданных в Свердловской области потребкредитов во II квартале выросло на 3%
УрБК, Екатеринбург, 22.07.2025. Количество выданных в Свердловской области потребительских кредитов во II квартале 2025 ...01.07.2025 Объем выданных на Среднем Урале автокредитов в январе-мае снизился на 49%
УрБК, Екатеринбург, 01.07.2025. Объем выданных на Среднем Урале автокредитов в январе-мае составил 13,7 млрд руб. По ...25.06.2025 Объем выданных на Среднем Урале автокредитов в мае снизился вдвое
УрБК, Екатеринбург, 25.06.2025. Объем выданных на Среднем Урале автокредитов в мае 2025 года составил 3,03 млрд руб. По ...26.02.2025 Число выданных на Среднем Урале автокредитов за месяц снизилось на 46%
УрБК, Екатеринбург, 26.02.2025. В Свердловской области в январе выдали 1,73 тыс. автокредитов. По сравнению с ...