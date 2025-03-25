В Свердловской области средний размер полной стоимости потребкредитов снизился до 35,2%

УрБК, Екатеринбург, 07.04.2025. В Свердловской области средний размер полной стоимости потребкредитов в феврале 2025 года снизился до 35,2%, против 36,1% в январе. Таким образом Средний Урал занял 8 место в рейтинге российских регионов по динамике ПСК по кредитным картам. Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



В целом по стране средняя стоимость ПСК в феврале 2025 года составила 36,0%, против 36,5% в предыдущем месяце. По сравнению с февралем прошлого года она выросла на 8,7 п.п., с 27,3%. Возглавила рейтинг Республика Башкортостан с показателем 37,6%.



«ПСК по потребительским кредитам в феврале немного сократилась после 6 месяцев непрерывного роста. Во многом это стало следствием мер Банка России для приведения полной стоимости кредита к реальным рыночным значениям. Так, регулятор разрешил кредиторам временно не ограничивать ПСК в 1 квартале 2025 года. Очевидно, что банки воспользовались этим и скорректировали данный показатель, подтверждением чего и стало небольшое снижение ПСК по потребкредитам в феврале 2025 года после периода долгого роста. Поскольку рыночные условия в целом стабилизировались и стоимость фондирования начала снижаться, регулятор принял решение, что с 1 апреля текущего года банки могут соблюдать ограничение ПСК в обычном режиме». — отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.