УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 17:05

В Свердловской области средний размер полной стоимости потребкредитов снизился до 35,2%

УрБК, Екатеринбург, 07.04.2025. В Свердловской области средний размер полной стоимости потребкредитов в феврале 2025 года снизился до 35,2%, против 36,1% в январе. Таким образом Средний Урал занял 8 место в рейтинге российских регионов по динамике ПСК по кредитным картам. Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

В целом по стране средняя стоимость ПСК в феврале 2025 года составила 36,0%, против 36,5% в предыдущем месяце. По сравнению с февралем прошлого года она выросла на 8,7 п.п., с 27,3%. Возглавила рейтинг Республика Башкортостан с показателем 37,6%.

«ПСК по потребительским кредитам в феврале немного сократилась после 6 месяцев непрерывного роста. Во многом это стало следствием мер Банка России для приведения полной стоимости кредита к реальным рыночным значениям. Так, регулятор разрешил кредиторам временно не ограничивать ПСК в 1 квартале 2025 года. Очевидно, что банки воспользовались этим и скорректировали данный показатель, подтверждением чего и стало небольшое снижение ПСК по потребкредитам в феврале 2025 года после периода долгого роста. Поскольку рыночные условия в целом стабилизировались и стоимость фондирования начала снижаться, регулятор принял решение, что с 1 апреля текущего года банки могут соблюдать ограничение ПСК в обычном режиме». — отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
25.03.2025 Средний размер выданных в Свердловской области автокредитов за год снизился на 15%

УрБК, Екатеринбург, 25.03.2025. Средний размер автокредитов, выданных в Свердловской области в феврале текущего года, ...

25.02.2025 В Свердловской области средний размер лимитов по выданным кредитным картам за месяц снизился на 8%

В Свердловской области средний размер лимитов по выданным в январе 2025 года кредитным картам составил 89,7 тыс. руб. ...

25.02.2025 В Свердловской области средний размер лимитов по выданным кредитным картам за месяц снизился на 8%

УрБК, Екатеринбург, 25.02.2025. В Свердловской области средний размер лимитов по выданным в январе 2025 года кредитным ...

31.03.2021 Доля просрочки по потребкредитам на Среднем Урале в феврале снизилась на 0,3 процентного пункта

УрБК, Екатеринбург, 31.03.2021. В Свердловской области доля просроченной задолженности свыше 30 дней по потребительским ...

29.03.2021 Южный Урал занял 25-е место из 30 в рейтинге регионов РФ по среднему размеру выданных в феврале автокредитов

УрБК, Челябинск, 29.03.2021. В Челябинской области средний размер выданных в феврале 2021 года автокредитов (на новые ...

Популярные новости
17.03.2025В Екатеринбурге вынесли приговор по делу об уклонении от уплаты таможенных платежей на сумму 2,6 млн рублей31.03.2025В Екатеринбурге открыли новую школу №31412.03.2025Супер-колледж и федеральная сеть отелей12.03.2025Свердловские власти готовятся к 100+ TechnoBuild 202510.03.2025Свердловская область расширяет сотрудничество с Киргизией
Архив новостей
Апрель 2025 (151)
Март 2025 (578)
Февраль 2025 (562)
Январь 2025 (473)
Декабрь 2024 (589)
Ноябрь 2024 (612)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18