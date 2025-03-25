В Свердловской области средний размер полной стоимости потребкредитов снизился до 35,2%

УрБК, Екатеринбург, 25.03.2025. Средний размер автокредитов, выданных в Свердловской области в феврале текущего года, ...25.02.2025 В Свердловской области средний размер лимитов по выданным кредитным картам за месяц снизился на 8%
В Свердловской области средний размер лимитов по выданным в январе 2025 года кредитным картам составил 89,7 тыс. руб. ...25.02.2025 В Свердловской области средний размер лимитов по выданным кредитным картам за месяц снизился на 8%
УрБК, Екатеринбург, 25.02.2025. В Свердловской области средний размер лимитов по выданным в январе 2025 года кредитным ...31.03.2021 Доля просрочки по потребкредитам на Среднем Урале в феврале снизилась на 0,3 процентного пункта
УрБК, Екатеринбург, 31.03.2021. В Свердловской области доля просроченной задолженности свыше 30 дней по потребительским ...29.03.2021 Южный Урал занял 25-е место из 30 в рейтинге регионов РФ по среднему размеру выданных в феврале автокредитов
УрБК, Челябинск, 29.03.2021. В Челябинской области средний размер выданных в феврале 2021 года автокредитов (на новые ...