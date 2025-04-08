УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 13:05

В Свердловской области количество вакансий с зарплатными предложениями свыше 100 тыс. рублей за год увеличилось на 24%

УрБК, Екатеринбург, 09.04.2025. В Свердловской области количество вакансий с зарплатным предложением свыше 100 тыс.руб. за год увеличилось на 24%. Об этом говорится в исследовании сервиса по поиску работы Зарплата.ру.

Больше всего предложений с зарплатами свыше 100 тыс. руб. зафиксировано в сфере курьеров (+93%), токарей (+76%), водителей (+49%), сварщиков (+41%), упаковщиков (+40%), разнорабочих (+38%), машинистов (+36%), врачей (+35%), слесарей (+23%).

Авторы исследования отмечают, что более половины подобных вакансий предполагают вахтовый метод работы, релокацию, а также обязательное выполнение или перевыполнение ключевых показателей эффективности.

Также в исследовании говорится, что в 2025 году динамика роста зарплат снижается из-за достигнутого для многих организаций предела ФОТ (фонд оплаты труда). Но для ряда более востребованных и дефицитных специалистов резервы для повышения оплаты труда сохранятся.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
08.04.2025 В Свердловской области вырос спрос на геологов

УрБК, Екатеринбург, 08.04.2025. Спрос на геологов в Свердловской области в 2025 году вырос на 19% по сравнению с 2024. ...

20.03.2025 В Свердловской области в марте было открыто 3 тыс. вакансий с зарплатой от 200 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 20.03.2025. В Свердловской области в марте было открыто 3 тыс. вакансий с зарплатой от 200 тыс. ...

18.06.2024 На Среднем Урале число строительных вакансий с начала года выросло на 21%

УрБК, Екатеринбург, 18.06.2024. В Свердловской области в мае 2024 года было открыто более 9,6 тыс. вакансий в сфере ...

26.03.2024 На Среднем Урале число вакансий для кандидатов без опыта работы за год выросло на 71%

УрБК, Екатеринбург, 26.03.2024. В 2023 году в Свердловской области было размещено 149 тыс. вакансий для кандидатов без ...

04.10.2021 Исследование сайта HeadHunter выявило рост спроса на врачей в Свердловской области на 62%

УрБК, Екатеринбург, 04.10.2021. Крупнейший российский сайт по поиску работы hh.ru подготовил новое исследование ...

Популярные новости
17.03.2025В Екатеринбурге вынесли приговор по делу об уклонении от уплаты таможенных платежей на сумму 2,6 млн рублей31.03.2025В Екатеринбурге открыли новую школу №31412.03.2025Супер-колледж и федеральная сеть отелей12.03.2025Свердловские власти готовятся к 100+ TechnoBuild 202510.03.2025Свердловская область расширяет сотрудничество с Киргизией
Архив новостей
Апрель 2025 (219)
Март 2025 (578)
Февраль 2025 (562)
Январь 2025 (473)
Декабрь 2024 (589)
Ноябрь 2024 (612)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18