УрБК, Екатеринбург, 09.04.2025. В Свердловской области количество вакансий с зарплатным предложением свыше 100 тыс.руб. ...

В Свердловской области количество вакансий с зарплатными предложениями свыше 100 тыс. рублей за год увеличилось на 24%

УрБК, Екатеринбург, 20.03.2025. В Свердловской области в марте было открыто 3 тыс. вакансий с зарплатой от 200 тыс. ...

В Свердловской области в марте было открыто 3 тыс. вакансий с зарплатой от 200 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 18.06.2024. В Свердловской области в мае 2024 года было открыто более 9,6 тыс. вакансий в сфере ...

На Среднем Урале число строительных вакансий с начала года выросло на 21%

На Среднем Урале число вакансий для кандидатов без опыта работы за год выросло на 71%

УрБК, Екатеринбург, 26.03.2024. В 2023 году в Свердловской области было размещено 149 тыс. вакансий для кандидатов без ...