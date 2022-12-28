Власти Екатеринбурга планируют продлить первую линию метро в Академический район

УрБК, Екатеринбург, 28.12.2022. В новом Генплане Екатеринбурга до 2045 года власти города предусмотрели строительство ...01.06.2022 Назначен новый глава департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Екатеринбурга
УрБК, Екатеринбург, 01.06.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал указ о назначении Руслана Габдрахманова ...26.12.2019 В Екатеринбурге может появиться канатная дорога между Академическим районом и микрорайоном «Ботанический»
УрБК, Екатеринбург, 26.12.2019. В Екатеринбурге может появиться канатная дорога. Такое заявление на итоговой ...23.09.2013 Вторая линия метро в Екатеринбурге пройдет через Академический район
УрБК, Екатеринбург, 23.09.2013. В Екатеринбурге появится вторая линия метро, которая пройдет через Академический район, ...23.10.2009 Скоростной трамвай свяжет строящийся в Екатеринбурге район «Академический» с центральной частью города и микрорайоном Уралмаш
УрБК, Екатеринбург, 23.10.2009. В администрации Екатеринбурга прошло заседание Транспортного совета, в ходе которого ...