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Вчера, 09:03

Власти Екатеринбурга планируют продлить первую линию метро в Академический район

УрБК, Екатеринбург, 09.04.2025. В Генплане Екатеринбурга до 2045 года рассматривается возможность продления первой линии метро в Академический район. Об этом заявил директор департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Руслан Габдрахманов, пишет журнал «Эксперт-Урал».

Он уточнил, что у администрации в разработке находится два варианта продления ветки. Согласно первому, текущая ветка будет продлена на юг через Ботанический микрорайон, Уктус и Горнощитский. Во втором варианте придется расконсервировать станцию «Бажовская» и прокладывать новую ветку через Юго-Западный район.

«Выбирать маршрут будут с учетом пассажиропотока», — уточнил Р. Габдрахманов.

Он добавил, что также в генплане уже прорисованы трамвайные маршруты до Березовского и Арамили. Но для реализации этих планов должен появиться концессионер.
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